2022高校畢業歌／高雄女中《青春實聯制》

作詞：温子宜、賴珮涵、林庭嬅、吳妮倪

作曲：吳亮瑩、黃綵誼、秦若千、方資青、葉璇、張柔淳

演唱：賴珮涵、吳亮瑩、温子宜、張柔淳、黃綵誼、林庭嬅

創作理念：

身為佰拾壹級的我們，疫情貫穿了高中三年，不管是每個人的生活，亦或是校園裡的時光，都和疫情脫離不了關係。其中常常被提到的實聯制，留下足跡，就好像我們在雄女三年的每一步都留下了紀錄。

畢業，不代表道別。屬於雄女的種種和彼此間的回憶，會永遠刻印，留在心底。我們從懵懂的女孩，蛻變成一個個追夢者，路途中可能有迷惘、懷疑、怯步，但終究是挺過了風風雨雨。願大家在踏出校園後，都能夠成為自己想成為的那個人。

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歌詞：

體溫正常 依序 排隊入場

誤入迷宮 成為 迷途羔羊

不甘示弱 緊追夢想

帶著血液裡紅槓 肆意飛揚

雨水落下 混濁 湖水肆漲

紅土張揚 心也 無處安放

穿越圍牆 思緒 開始迷航

多想奔赴大海 隨風流浪

穿過圓圈 雨中奔跑的瘋癲

民族之光 喊完就丟在以前

青春實聯制 不再轉瞬即逝

踩著紅土上的足跡繼續向前

走過大門 妄想你我身影還在

穿過人群 卻不見嚮往的未來

仲夏夢醒後 各自浪跡天涯

追隨海風拂來鹹味

檢疫屬於我們僅剩的 唯一夏天

城市燈光 依舊 迷離閃爍

斑駁散落一地 公園路口

時間已過 回憶早已成熟

褪下黑白斑馬 不再害怕

穿過圓圈 雨中奔跑的瘋癲

民族之光 喊完就丟在以前

青春實聯制 不再轉瞬即逝

踩著紅土上的足跡繼續向前

走過大門 妄想你我身影還在

穿過人群 卻不見嚮往的未來

仲夏夢醒後 各自浪跡天涯

追隨海風拂來鹹味

檢疫屬於我們僅剩的 唯一夏天

奮不顧身

衝往夢想的人

就算備受阻擋 就算曾經迷惘

就算要保持社交距離

我和你

終會成為唯一

穿過圓圈 雨中奔跑的瘋癲

民族之光 喊完就丟在以前

青春實聯制 不再轉瞬即逝

踩著紅土上的足跡繼續向前

這三年間的生活點點滴滴 離別那一刻所有回憶湧起

即使這個時間我們已經分離 不用擔心友情還是依然繼續

青春歡笑回憶留在我們心裡 直到我們再次相遇）