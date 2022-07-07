快訊／周玉蔻：民進黨雙北市長將推「陳時中+潘孟安」！

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

九合一大選剩不到5個月，民進黨雙北市長人選尚未出爐，除了交通部前部長林佳龍積極爭取台北長提名外，副總統陳建仁也被外界視為潛在人選之一。對此，資深媒體人周玉蔻7日於臉書發文指出，民進黨雙北組合將是衛福部長陳時中與屏東縣長潘孟安。

▲名嘴周玉蔻7日於臉書發文指出，民進黨雙北組合將是衛福部長陳時中與屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

目前全台22縣市中，還有台北市、新北市、新竹縣、澎湖縣、金門縣、連江縣6縣市尚未提名。針對民進黨在北市首長選戰人選，各界推測林佳龍與陳時中可能性較高，但到底會由哪一位出戰，英系、正國會近來也透過不同管道與方式發聲，雙方交火猛烈。林佳龍近日積極出席公開活動，暢談各項首都願景，爭取黨內支持；而陳時中先前因為確診休養，沒有出席疫情記者會，民調支持度卻不減反增。此外，近期也傳出蔡英文也有意讓陳建仁投入台北市長選舉。

對於外界最關注的雙北市長人選，民進黨秘書長林錫耀今6日受訪時透露，這幾天選舉對策委員會開會取得共識，應該很快就會推出「最強候選人」，近期徵詢對象除了媒體曝光過的人選，還有「想都沒想過的人」。