除濕包放衣櫃　「愛馬仕、香奈兒包」竟遭腐蝕！她崩潰：損失快50萬

▲原PO的包包被腐蝕。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

名牌包要價不菲，不少人都會特別保養，希望能延長它們的壽命。一名女網友表示，平時都會把精品包放進防潮箱，但最近比較常出門，就暫時把包包放到衣櫃內，未料裡面的除濕包竟然破了，流出的液體腐蝕了包包，害她損失快50萬元，相當心痛。不少人看到後都十分同情，表示「太恐怖了！」

「今天我想建議有個商品購買前考慮一下！」原PO在臉書「爆料公社」發文表示，先前購物時看到簡易式吊掛除濕包，主打「除濕完的水不會流出來」，所以買回家放到衣櫃裡頭除濕。沒想到卻發生悲劇，近日去衣櫃拿包包時，發現「愛馬仕Lindy包和香奈兒Cf25公分和機車包，被除濕包流出來的水腐蝕了，我損失了快50萬」。

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原PO表示，她平時很愛惜包包，會特別放到防潮箱內，近來因為常出門，才會把它們暫時放在衣櫃，沒想到除濕包竟然破掉還腐蝕了包包。從照片上也能看到，除濕包的液體滴下來後，導致包包原本的紋路全都消失，質感整個變了，也難怪她會如此傻眼，只能無奈的問「我想請教各位如果是你們會怎麼後續處理？」

▲原PO抱怨除濕包。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

PO文曝光後，網友紛紛表示「我也有受害過，放衣櫃裡衣服也弄到，且洗不乾淨了」、「天啊！好慘，不忍直視」、「嚇死，感謝提醒，立刻去收掉防潮商品」、「我也因為除濕包導致包包廢掉過」、「這種會漏出，我家包包也是中標」，也有人提醒，「應該是放太久了，水太多又重才會破掉漏水出來的，放那東西三不五時要看一下」、「除濕的我都不買掛的，而且固定時間換一次」。