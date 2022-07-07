他今早搶先飛日本：我們東京見！　2萬人按讚喊羨慕

▲林氏璧搭今早6時45分的酷航班機，飛往東京。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

旅日達人、台大感染科前醫師林氏璧今天（7日）早上發文，分享他在桃園機場，搭機飛往日本東京，「我出發了，沒有想像中的激動，心情很平靜！」發文短短2小時就獲得超過2.5萬人按讚，許多網友直呼超羨慕。

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，兩年多的時光就這樣過去了，現在要往那熟悉又多了點陌生的地方前進，「大家等我的報導，我們東京見！」

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▲▼一早桃機空蕩蕩。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）



根據林氏璧貼出的照片，他是搭一早6時45分的酷航班機飛往東京。對此，許多網友超羨慕留言，「感謝您先替我們複習一下超棒的日本景物！好懷念」、「已羨慕，祝平安順利」、「歡迎04b大大強勢回歸」。

目前日本尚未開放旅客自由行簽證，林氏璧近日提到，一個月前很快決定要進行這個採訪，開始申請商務簽證，然後發現日本交流協會說，現在申請簽證的人很多要預約，心裡七上八下的。

林氏璧表示，中間經歷一些波折，終於一切順利，簽證發下來，最後一關、上機前72小時內的PCR也陰性了，「孔醫師要恢復04b的身分了，請大家密切關注接下來送上的日本旅遊消息喔！」

▼林氏璧從桃機搭機飛往東京。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

