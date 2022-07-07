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清冠一號「自費內幕」曝　醫界爆：影響西藥商利益被檢討

中藥「清冠一號」在這波新冠變種病毒疫情中成功治癒不少患者，也讓民眾再度見識到中醫藥的時代價值。圖為台北市中醫師公會成員在立院向民眾介紹市面上的清冠一號製劑。 （圖／報系資料庫）

▲中藥「清冠一號」在這波新冠變種病毒疫情中成功治癒不少患者，也讓民眾再度見識到中醫藥的時代價值。圖為台北市中醫師公會成員在立院向民眾介紹市面上的清冠一號製劑。 （圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

外傳清冠一號公費使用對象將大幅限縮，指揮中心雖回應全案檢討中，七月暫不實施，但衛福部中醫藥司司長黃怡超受訪時證實，確實接到指揮中心研擬調整清冠一號使用對象的指示，本周將開會討論。朝野立委則競相質疑，今年一到五月僅開出9萬份公費清冠一號，花掉紓困預算1.3億元，就喊撐不下去，相較指揮中心花在新冠抗病毒西藥的錢，是清冠一號的200倍之多，簡直天壤之別；更有藥界人士質疑，此舉是為了維護抗新冠西藥進口商的利益。

值得注意的是，國民黨在今年五月初曾舉行記者會力挺公費清冠一號，文傳會主委王育敏當時說，中醫藥界普遍反映，患者使用清冠一號後效果不錯，副作用輕微，建議政府先暫停外銷出口，全力供貨國內，讓有需要的民眾立即取得，不要讓民眾到黑市花大錢買來路不明、品質無GMP認證的藥材。言猶在耳，指揮中心現在卻要限縮清冠一號公費使用對象，箇中原因令人好奇。

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一位資深中醫師透露，中藥界盛傳，限縮清冠一號公費對象是因為「清冠一號需求量突如其來，早已超過中醫藥司原本匡列的900萬元預算額度」。但該中醫也說，根據立委調查，清冠一號四月列入公費藥後，迄今也不過花掉一億多元，衛福部就嫌燒錢想喊卡，懷疑另有內情。

醫藥界人士分析，清冠一號不能與抗病毒西藥併用，成本又比西藥低，中醫在國內向來弱勢，而新冠藥物的餅就那麼大，一旦開藥排擠到西藥、影響西藥商利益，優先被檢討不令人意外。

民進黨立委陳瑩關切清冠一號的用藥問題，呼籲指揮中心維持現有公費清冠一號補助規模，並質疑是否因為衛福部中醫藥司未認真爭取預算，才要民眾承擔恐需自費買藥的後果。（圖／報系資料庫）

▲民進黨立委陳瑩關切清冠一號的用藥問題，呼籲指揮中心維持現有公費清冠一號補助規模，並質疑是否因為衛福部中醫藥司未認真爭取預算，才要民眾承擔恐需自費買藥的後果。

針對限縮公費清冠一號使用對象一事，中華民國防疫學會理事長王任賢指出，新冠肺炎就是需要公費治療的五級傳染病，清冠一號是治療藥物，當然應公費提供，限縮公費使用對象是不對的。他說，新冠一號相較西藥相對沒那麼貴，外界都不清楚「限縮」理由為何，但就算真的如外傳預算花光了，指揮中心也要設法找到預算，繼續公費支應，畢竟不論中西新冠藥，都是為避免患者轉重症甚至死亡，人命不能以「金錢」做衡量標準，更不能讓經濟弱勢患者因買不起清冠一號而無法用藥。

對於突然傳出指揮中心恐限縮清冠一號公費對象，朝野立委也競相反對。民進黨立委陳瑩在臉書上說，「為何要限縮使用對象？與公費預算不足有關」。陳瑩說，公費清冠一號到五月底開出9萬劑，支出近1.3億元，就得被檢討預算超支，但這個數字與指揮中心採購西藥抗病毒藥物204億預算相比，簡直就是九牛一毛。她還質疑，對抗疫情，疫苗、快篩、口服藥都要錢，各單位也都在搶預算，是否因衛福部中醫藥司沒硬起來認真爭取預算，才讓民眾承擔（自費購買），這是什麼道理？

國民黨立委馬文君則說，防疫特別預算編了8400億元，應提供全民足夠疫苗和藥劑，減少中重症或死亡，政府高價買高端疫苗、快篩，讓廠商發大財，卻罔顧四、五口之家，若不慎輪流染疫，又未必符合新公費條件，自費買清冠一號也許就要花好幾千元，若想省錢不買，又擔心轉中重症及嚴重長新冠後遺症。指揮中心斤斤計較公費清冠一號花錢，而被踢爆賣黑心快篩的「大鑫」，若當初將黑心快篩全賣給政府，利潤將高達990億元，食藥署卻仍在推卸責任；她呼籲指揮中心應苦民所苦，別大開防疫倒車。

針對外傳清冠一號公費使用對象將移除13歲至64歲確診民眾，指揮中心雖回應還未定案，但國民黨立委馬文君認為，防疫應減少確診民眾轉中重症，衛福部若要移除新冠治療藥物公費使用對象，根本是防疫大開倒車，圖左是清冠一號藥方中的10種中藥材。（圖／張文玠攝）

▲針對外傳清冠一號公費使用對象將移除13歲至64歲確診民眾，指揮中心雖回應還未定案，但國民黨立委馬文君認為，防疫應減少確診民眾轉中重症，衛福部若要移除新冠治療藥物公費使用對象，根本是防疫大開倒車，圖左是清冠一號藥方中的10種中藥材。

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