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新手上路最大惡夢！他開車遇1情況「壓力山大」：駕訓班練心酸的

路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）

▲路邊停車對於一般新手駕駛而言，總是一道跨也跨不過去的檻。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

一般來說初考領取駕照的駕駛新手往往開車經驗不多，加上對於道路環境與車輛操作上的不熟悉，在實際上路後難免心裡會產生緊張感。不過，有網友就指出，其中「路邊停車」更是不少新手駕駛在路上最大的挑戰，掀起許多苦主共鳴，直呼「真的壓力山大」！

一名網友在PTT八卦板以「路邊停車484壓力超大的？」為題發文表示，在車流量大或是路比較小條的地方需要路邊停車時，壓力就會特別大，若是沒停好，「彷彿全世界就在等你一個，停太久或者停太歪還會被笑。」好奇其他網友是不是同樣也在路邊停車時，會覺得壓力超大的。

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▲原PO表示，路邊停車壓力超大，釣出一票苦主。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO表示，路邊停車壓力超大，釣出一票苦主。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「真的，實際的路邊停車格子通常很小，然後駕訓班格子超大，根本沒得比練心酸」、「真的壓力山大，小路根本不該設路邊停車格」、「而且停不好要再一次壓力山大」，另外也有人建議，「多練習吧，兩輪四輪都一樣」、「如果可以，讓其他車先通過再慢慢停」。

事實上，本站過去曾報導「路邊停車『卡』到翻？5大訣竅讓你10秒鐘就把車停好」，首先停車前先評估停車格大小，保持與旁車適當距離，接著倒車看到鄰車B柱時，方向盤向右打到底繼續退，再來後視鏡看到後方車輛車牌時，方向盤回正繼續退，待左後輪碰到停車格外側邊線時，方向盤向左打到底繼續退，最後預留前後距離方便前後車進出便完成了。

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