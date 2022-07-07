奇葩妹轟男友丟下她騎車環島　原因曝光被罵翻 ：公主病太嚴重

圖文／鏡週刊



一名女網友抱怨男友，跟一群朋友騎車環島，但不打算帶她一起去，因騎車環島要載人很累，且山路會載不動，網友自曝「我確實是有點重」，但她認為辛苦的是摩托車，不是騎車的人，還懷疑男友會跟其他女性朋友「怎樣」，貼文曝光後，網友問「要不要考慮先減個重」。

這名女網友在臉書「靠北男友2.0」抱怨男友，表示天生方向感不好，反應又慢，自己從小出門都是父母開車載，或者搭公車、走路，不會騎腳踏車，也不敢去學開車，更不用說騎機車，剛認識男友時，對方知道這件事，也會鼓勵她去學騎車，原PO卻說：「但我就不想阿，你都會開車騎車了，出門給你載就好。」認為自己上路更危險。

後來男友放棄教原PO騎車，出門男友都會開車或騎車，直到上週，男友跟車友相約要去騎車環島，原PO還開心查沿途美食，「沒想到他竟然直接跟我說沒辦法帶我」，男友表示，因為騎車環島載人很累，加上他騎一般的摩托車，要跑山路會載不動她。

原PO自曝：「我確實是有點重，但平常騎車載我都沒問題，為什麼騎山路就沒辦法了，不就只是一直騎車而已，辛苦的是摩托車不是他吧，還說甚麼如果我會騎車就可以一起，拜託，我就是不會騎車阿，這根本是在刁難我。」並且表示他們一群人有男有女，沿途會混住民宿，原PO怒稱：「我怎麼知道他會不會跟其他女生怎樣，真的氣死。」

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貼文一出網友一面倒，認為原PO公主病太誇張，紛紛留言：「那要不要考慮先減個重」、「真的會氣死，怎麼還不跟妳分」、「看來妳適合跟公車司機交往」、「奇葩，我說女的」、「男朋友電話給我，我來勸他分手」，不少網友替男友抱屈，「妳只要知道都是妳自己的問題就好了」、「騎車環島載人真的很累，不要什麼事都要依賴男友」，也有人建議「不想學，妳可以買大型重機給他」、「妳可以包車跟他環島」。



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