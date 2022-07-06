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美食名店賺翻第二代卻不接手　他3理由點破「少東無奈」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣有不少口碑極高的美食名店，但有網友在PTT發文提問，為何名店的第二代都不太有意願接手，明明不用擔心賺不到錢，也不用從頭摸索，應該是很好的機會，不接手實在不符合常理。文章公開之後掀起網友熱議，還有人整理出3大原因，包含工時長、沒有實權、錢，大家所謂的少東和大小姐其實也有許多無奈。

▲小吃攤,鹹酥雞,路邊攤,雞排（圖／記者周宸亘攝）

▲網友認為經營餐飲業工時長，做起來其實很不輕鬆。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文無關）

原PO在PTT八卦板好奇提問，看到美食節目介紹一家賣麵的名店，從開點到打烊人潮幾乎沒有斷過，老闆有2個小孩卻都不願意接手，讓他感到十分奇怪，畢竟有第一代打下的基礎，第二代接手不用從頭摸索，也不用擔心沒有客人賺不到錢，收入應該比在外面工作還要高，搞不好還不輸一般中小企業，為何就是不願意接手，這顯然不符合常理。

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文章公開之後，引發網友留言熱議，最多人點出的理由就是太累，「做吃的累啊」、「因為傳產做吃的非常燃燒生命」、「我岳父的手工包子饅頭店做了30年，3個小孩都不想接」、「出生就在享受了，跟第一代觀念有差」、「累，而且不是每個人都想做餐飲」、「做油湯很累，身體又一堆陳年宿疾」。

還有網友另外回文指出，這些名店第二代其實也有很多無奈，主要原因大概可以歸類成3個，就是工時長、沒有實權、錢，有些名店老闆可能半夜就要起來備料，做到深夜10點才打烊，就算兒女接手，也常常受到爸媽「指點」，很難放手去做，甚至聽說過有兒女在自家產業做到總經理職位，卻還在跟媽媽領一個月3萬5000元的薪水，「老一輩要真的放手錢實在很難」。

其他網友看了也紛紛留言感嘆，「真的，所以我也寧可在外工作」、「不要說名店，一堆公司也是這樣」、「這篇真的寫到第二代不接的精髓」。

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