1圖看「猴痘患者房間」病毒量　醫曝這2處最多

記者陳俊宏／綜合報導

猴痘疫情衝擊歐美，台灣也出現首例境外移入。對此，胸腔科醫師蘇一峰分享德國研究指出，猴痘病患居住的病房裡，病毒量最多處在浴室的馬桶與洗手台！

▼猴痘患者病房病毒量最多處（紅色、橘色）。（圖／翻攝蘇一峰臉書）



[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰在臉書說，而病床棉被與門把病毒量次多，座椅、枕頭、衣物箱病毒中量，隔離做得好，前室病毒量很少。他提醒，猴痘還是要小心！有可能接觸傳染。

疾管署6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，加強通報，6月24日晚間就確認首例境外移入猴痘，是從德國返國的25歲男性，目前持續在負壓隔離病房治療中。疾管署副署長莊人祥近日受訪表示，患者身上的皮膚病灶已經有部分結痂，也沒有發燒或者其他狀況，但還是要等到完全結痂脫落才可解除隔離。

而首例猴痘個案匡列9名接觸者，分別是3家人、5醫療人員、其他1位，目前均無症狀，持續由衛生單位進行健康關懷，預計健康監測至7月14日。

▼台南市出現國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱。（圖／台南市衛生局提供）



猴痘對於國人來說仍然相對陌生，亞東醫院感染科醫師蔡茂松指出，猴痘並非新出現的病毒種，過去主要發生在非洲國家，然今年迄今逾20個國家共通報約200起確診病例，特別是美國、加拿大、英格蘭和蘇格蘭及歐洲等地區。

蔡茂松也強調，猴痘疫情主要集中在親密接觸者、同性間性行為者，與新冠肺炎的傳播方式不同，現階段並不需要驚慌，也無大規模接種疫苗的必要，只需要依循指示防範猴痘即可。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／疾管署提供）

