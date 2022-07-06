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大陸 大陸焦點 特派現場

人妻車內偷情健身教練！電動車傳「異常震動」通知　他到場臉綠了

▲▼人妻車內偷情健身教練！電動車傳「異常震動」通知　他到場臉綠了。（圖／翻攝微博）

 ▲浙江一名人妻在車內與健身教練偷情被抓包。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

科技模式抓姦！大陸浙江一名男子某日下午發現手機不斷傳來電動車的「異常震動」通知，趕到現場才發現，妻子正跟健身教練在車內偷情，氣得他拿手機錄影PO網。據悉，夫妻兩人結婚多年，育有兩名在上國小的孩子。

綜合陸媒報導，該名男子6月24下午3時41分接到電動車的手機APP，突然傳來「車輛由於外力產生了震動，可能存在異常，請注意」。男子擔心愛車出事，立刻趕到現場，這才發現妻子在車內沒穿上衣，跟健身教練正在親熱。

▲▼人妻車內偷情健身教練！電動車傳「異常震動」通知　他到場臉綠了。（圖／翻攝微博）

 ▲▼男子透過電動車的通知APP抓姦。（圖／翻攝微博）

▲▼人妻車內偷情健身教練！電動車傳「異常震動」通知　他到場臉綠了。（圖／翻攝微博）

男子當場暴怒，大罵妻子為何要這樣對待他，「作為兩個孩子的媽媽，妳配做人嗎？妳這種事情都能做得出，妳對得起我、對得起兩個孩子嗎？這是第幾次了」，並轉頭對小王說，「羅教練，有本事啊！」

女子立刻穿好衣服下車說，她知道自己錯了，會這樣是因為喝多了，「我自始至終愛的人是你，我發誓這是我第一次，我知道我說了你也不信」。男子則冷笑說，「妳就騙鬼去吧，要不是被我抓到，妳會這樣說，有第一次就有無數次，以後男的越搞越多，然後給我戴一輩子綠帽子」，便決定將過程PO到微信的朋友圈，讓岳父、岳母及親朋好友知道妻子的為人。

▲▼人妻車內偷情健身教練！電動車傳「異常震動」通知　他到場臉綠了。（圖／翻攝微博）

 ▲▼人妻事後哭著求饒，但男子心意已決。（圖／翻攝微博）

▲▼人妻車內偷情健身教練！電動車傳「異常震動」通知　他到場臉綠了。（圖／翻攝微博）

女子聽到後立刻蹲在地上哭了起來，哀求老公不要發到朋友圈，給她留點面子，同時也是為了孩子好，「以後都不敢了」，男子則表示，兩個孩子正在上小學，他不會給孩子們知道詳細內容，但等孩子長大後就會了，「讓他們知道他們的媽媽是一個怎麼樣的媽媽」。據悉，影片近日在網路上瘋傳，雙方正在協商離婚的事宜。

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