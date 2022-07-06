幼兒莫德納抵台！6QA秒懂「接種部位不同」　心肌炎5症狀要注意

▲兒童疫苗接種。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納幼兒劑型疫苗今（5）天抵台，總計有45萬劑可以提供90萬名6個月至5歲幼兒施打，經過檢驗封緘，最快21日就可以開打。不過幼兒接種疫苗從劑量、間隔到接種部位都和成人不同，都讓家長擔心，還有副作用等疑慮，《ETtoday新聞雲》整理相關QA，一次解答。

Q1、幼兒莫德納要怎麼打？間隔多久？

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指揮中心說明，6個月至5歲幼兒莫德納建議經醫師評估後接種，以降低染疫後重症及死亡之風險，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，每劑須接種0.25ml（含25μg mRNA)，兩劑間隔4-8週以上。

衛福部ACIP召集人、台大兒童感染科醫師李秉穎指出，幼兒接種新冠疫苗在各國情況不同，但是相關流行病學資料評估，幼兒罹患新冠風險遠高於流感等疾病，近期很多幼兒新冠併發腦炎，甚至在確診後一陣子出現兒童多系統發炎症候群（MIS-C）引發重症，接種疫苗可以預防這些嚴重。

根據指揮中心統計，今年12歲以下兒童已經有84例重症，光是MIS-C就有27例，而且年紀最小僅有7個月大。台大醫院小兒部副主任張鑾英表示，接種2劑新冠疫苗應可預防8到9成的MIS-C。

▲幼兒撞種疫苗注意事項。（圖／指揮中心提供）

Q2、幼兒莫德納疫苗劑型有何不同？

指揮中心發言人莊人祥解釋，本次進貨莫德納包裝劑型為原本成人的一半劑量，現在成人追加劑、6~11歲兒童打的就是屬於接種半劑量，至於幼兒則是接種成人劑量的1/4，所以採用半劑量劑型再減半使用，對於醫護人員來說會比較好抽取，也因此，這45萬劑可以提供90萬名幼兒。

Q3、幼兒接種新冠疫苗部位？

指揮中心說明，原則建議末滿2歲嬰幼童接種大腿前外側股外側肌，2歲以上幼童接種非慣用手的上臂三角肌。李秉穎解釋，末滿2歲嬰幼童打大腿，主要是因為手臂肌肉較薄，2歲以上孩童的三角肌比較肥厚，就可以打在手臂。

Q4、確診過可以接種嗎？

指揮中心說明，感染COV1D-19後短期內再次感染的風險可能會降低，確診者建議自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。

Q5、接種後容易有哪些副作用，哪些要特別警覺？

李秉穎指出，接種後可能發生常見副作用包含：躁動/哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等。如發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

▲幼兒接種疫苗注意事項。（圖／指揮中心提供）

Q6、幼兒也會有心肌炎副作用嗎？

過去青少年接種新冠mRNA疫苗，最擔心出現心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應，李秉穎說，國外經驗顯示，最好發族群為12~18歲青少年，以男性居多，第二劑發生高於第一劑，未滿12歲族群隨著年紀越小，心肌炎機率越少。李秉穎提醒，家長要注意疫苗接種後28天幼兒有沒有發生5大類似心肌炎、心包膜炎表現，包含：

1、胸痛、胸口壓迫感或不適症狀

2、心悸(心跳不規則、跳拍或顫動）

3、運動耐受不良(如走幾步路就很喘、沒有力氣爬樓梯)

4、暈厥（昏厥）

5、呼吸急促

不過李秉穎也提到，幼兒因為有時不會表達胸悶、胸痛等症狀，家長可能要注意一些不是很特異性，與心肌炎有關症狀，包含嘔吐、冒冷汗無法吃東西、倦怠，雖然不一定是心肌炎，但家長還是要注意，這些非特異症狀要及早送醫檢查。

▲接種mRNA應注意心肌炎及心包膜炎。（圖／指揮中心提供）