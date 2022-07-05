葉全真染疫後半個月「指甲現異狀」　揭長新冠3症狀嘆：總該得還

記者蔡宜芳／綜合報導

女星葉全真17歲時在電影《雪在燒》大秀全裸美背打開知名度，之後也拍了多部本土劇，生動演技備受肯定，成為不少婆媽的最愛。她5日透露自己曾在5月確診新冠肺炎，當時雖覺得應付得來，但沒料到「長新冠」後遺症才是真正的困擾，認為一切還得歸咎於年輕時沒有照顧好身體。

▲葉全真分享染疫的後遺症。（圖／翻攝自Facebook／葉全真 Elsie Yeh）

葉全真表示，她因為染疫，在家閉關了半個月，然而，後遺症也在這期間一一浮出，像是經常會突然感到極度疲憊，「累到眼睛好痠那種！」偶爾還會使不上力，「摸到…指甲出現粗糙條紋、甲間硬脆分裂，會刮痛人那種！」這才明白被病毒入侵確實還是會留下傷害。

▲葉全真曝光指甲異狀。（圖／翻攝自Facebook／葉全真 Elsie Yeh）

葉全真提到，隨著政策的逐步放寬，大家都開始紛紛走出門，她不禁想說，或許大家平常都自認防護做得夠嚴密、能做的都做了，但病毒畢竟還是看不見、摸不著、聞不到，仍舊有很多人不知自己從何感染，「其實不是它（病毒）選擇你，而是底子不夠強的你，抵擋不了它！」

▲葉全真在社群分享對於疫情的看法。（圖／翻攝自Facebook／葉全真 Elsie Yeh）

葉全真認為，過去如何消磨體力、虧待身體，只有自己最清楚，直言：「江湖走跳，要還的總該得還的….」但這也算是一個省思的機會，「除了戴口罩、勤洗手、我們還能為自己做些什麼？或許，維持社交距離這件事依然得謹慎看待…」分享自己對於病毒共存的看法。

【葉全真全文】

五月多莫名地，接到了「陽過」的角色，

很幸運地，一切似乎還應付得來，

沒有特別難以承受的不適呈現，

即使必須宅在家也算原本日常。

然而…歷經半個月的閉關後，

發現…常常會突然極度疲憊，累到眼睛好痠那種！

偶爾…大力士變得使不上力，走路不再有風那種！

摸到…指甲出現粗糙條紋、甲間硬脆分裂，會刮痛人那種！

原來，傷害還是有的啊！！！

這段時間看著人數持續累積，觀察著自己身體的變化。

也因著政策的逐漸放寬，悶壞的大家開始紛紛走出門。

我不禁想說…

或許我們常自認防護做得極嚴密，能做的都做了！

但畢竟它看不見、摸不著、聞不到…

好多人捧著現出兩條線的盒子，懵了頭問：為什麼？

其實不是它選擇你，而是底子不夠強的你抵擋不了它！

曾經怎麼消磨體力、虧待身體、也只有自己最清楚。

江湖走跳，要還的總該得還的….

這也給了我們一個省思的機會。

即使期望與之和平共存，不可控的危機還是埋伏著。

除了戴口罩、勤洗手、我們還能為自己做些什麼？

或許，維持社交距離這件事依然得謹慎看待…

更重要的是，必須善待自己的身體！！！

吃得巧、睡得飽、心情好、多活動。

愛惜自己，自然也保護了家人！

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