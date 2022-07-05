週末夏夜新路線！基隆港邊音樂會感受熱情音樂饗宴

▲「基隆仲夏樂集」七月登場，坐在基隆港旁，吹著徐徐海風，聽著改編的經典樂曲。（圖／基隆市政府提供，下同）



地方中心／基隆報導

近幾年來，基隆這座城市不斷帶給大家許多驚喜，過去的舊城市風貌注入新的創意，展現特別的港灣城市意象！2022基隆城市博覽會雖然落幕，仍有許多人響往在晚上體驗不同於白天的「基隆生活」，這個七月，就由文化局所規劃的「基隆仲夏樂集」打頭陣，讓大家一起來體會一下，坐在基隆港旁，吹著徐徐海風，聽著改編的經典樂曲，這⋯⋯是基隆人另一種生活學。

搭火車到基隆的朋友，一走出火車站，就能感受到這個城市的轉變，包括新啟用的國門廣場、大頂棚的城際轉運站、公共藝術作品「山海鳴光」以及噴泉水舞，一系列城市地景成為串接山海之間的基隆新地標。尤其是海洋廣場，整個七月夏天，成了展現藝文能量的基地。

今年為期兩週共六場的「2022仲夏樂集」，大膽翻玩「經典」，每週五至週日下午六點半開始，將基隆四大音樂家馬水龍、葉俊麟、蘇文慶和林垂立老師的作品，藉由眾多年輕新聲或獨立樂團賦予經典歌曲新活力，文化局長陳靜萍說，在新的城市地景融入經典樂音，象徵懷舊與潮流交織，碰撞出音樂新風貌。

上週五六日連續三個晚上的演出，讓許多民眾及遊客意猶未盡，接下來7月8、9、10三天，還有第二波演出，8號週五晚上有東波EastWave、眠腦、冰球樂團；9號則由庸俗救星、遊樂ULove、青虫aoi陪大家度過週末夜晚；最後一場在禮拜天晚上，有拾參樂團的寶宇兄弟、四分衛阿山以及南西肯恩，他們將帶來70到90年代的流行歌曲，和民眾一同回味那段經典時光，樂迷們千萬不能錯過！

別再躲在冷氣房裡了！今年夏天就來基隆，在海風的吹拂下，感受原始自然的青春文藝氣息，聽著美好的樂曲，享受海岸帶給你的寬廣視野，基隆的美食、美景、美好歡迎你來品嘗。