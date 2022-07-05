醫打4劑無症狀確診：Ct值應該爆表！　曝「發現中獎」原因

▲姜冠宇做了三次快篩，都是「兩條線」陽性。（圖／翻攝姜冠宇臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

北市聯醫中興院區醫師姜冠宇4日深夜分享自己確診的消息，讓他直呼「哭哭」，「上周才PCR一次沒事，近期有場合邀請我，需要事先快篩，結果就發現我中獎了。」他認為，如果不被要求篩檢，就不知道自己確診的，也許現在都不在少數喔。

姜冠宇在臉書說，他完全沒有症狀，居然疫情要退的時候才確診，後面的約會也毀了，無言，他打第4劑（莫德納）剛好滿兩周了，生活其實也算宅的。

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▼姜冠宇分享自己確診的消息。（圖／資料照／記者黃軍瑋攝）



姜冠宇表示，上周才PCR一次沒事，近期有場合邀請他，需要事先快篩，「結果就發現我中獎了」；不過，這也不意外，歐美那邊的經驗都是疫情下滑時，很多接下來的確診都是在常規檢查時意外發現的，他領教到了。

姜冠宇指出，如果不被要求篩檢，就不知道自己確診的，也許現在都不在少數喔，所以還是要跟大家說明，第4劑未必能防止你被感染，如果社區被下一個變異株侵襲時，身體弱的長輩還是要把自己保護好，「忙到現在，疫情比較輕鬆時才確診，真是的。」

姜冠宇也貼出自己做了三次快篩的照片，「不信邪，再驗一個不同廠牌的，一樣清晰可見兩條線」，今去醫院採檢，Ct值應該爆表。對此，許多網友紛紛留言祝福早日康復。