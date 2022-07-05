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八年級女嘆「被時代剝奪」放棄結婚生子　釣出一票網認同：早看開

▲工作，辦公室，打電腦，壓力，上班族，勞工，員工。（圖／pakutaso）

▲八年級生嘆「被時代剝奪」放棄結婚生子，釣出一票網認同：「只能看開了」。（圖／翻攝自pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣物價近年不斷上漲，加上房價也居高不下，一名社會新鮮感嘆，她學生時期拚命讀書，以為努力唸書就能翻身，後來順利考上不錯的大學，畢業後也找到不錯的工作，但看著不斷上漲的房價和物價，讓她覺得自己身為八年級生「某些權利被大時代所剝奪了」，完全不敢結婚生子。

原PO在《Dcard》表示，她在學生時期拚命考上不錯的大學，畢業1年至今也找到對新鮮人來說不錯的工作，目前薪水7萬元左右，如果不考慮現實因素，她很希望與父母一樣結婚生子，人生至今也談了幾次戀愛，但卻遲遲不敢結婚，原因就是不斷上漲的物資和房價，讓她非常猶豫。

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她解釋，自己從小被窮養長大，所以完全不想窮養小孩，加上原生家庭也不算富裕，怕供應不起小孩富足的生活，小時候以為努力唸書就能翻身，現在才發現如今已經不是努力就能正常生活的時代了，感覺自己做為一個人的某些權利，被大時代剝奪了，有跟她一樣「被剝奪的八年級生」要一起取暖嗎。

原PO也補充，她目前仍在還學貸，家人平常是租房生活，沒有自己的房子，如今她已經看開了，不勉強一定要結婚生子，發文是感嘆若自己早20年出生，應該會有更多選擇自己人生的機會。

▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲原PO補充，如今她已經看開了，決定不勉強一定要結婚生子。（圖／翻攝自pakutaso）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人附和說，「有同感，過好自己這輩子就好了，其他不想多想，只能看開了」、「我82的，年薪也有一百多，目前真的不會想結婚，光靠自己買房買車就很苦惱了，更不用想要生小孩」、「八年級真的是被剝削的世代，買一間房要30年還貸款」

但也有人開酸，「7萬已經高於平均值唉，你要不要聽聽看你在說什麼」、「7萬都有剝奪感，那低於平均值的怎麼辦」、「夫妻平均10萬以上買房生小孩問題不大」、「結婚應該是兩個人的事，可以和另一半一起努力啊，幹嘛全靠自己」、「薪水7萬覺得被剝奪了，低於4萬的可以準備投胎了」。

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