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花蓮父母帶2孩海灘撿垃圾　5000人狂讚釣出本尊回應

▲▼花蓮父母帶孩海灘撿垃圾　5000網狂讚釣出本尊回應。（圖／翻攝花蓮人臉書）

▲花蓮網友目睹一家四口在海灘撿垃圾。（圖／翻攝花蓮人臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

海洋垃圾逐漸變多，微塑料的危機逐漸影響人類。花蓮一對父母假日帶著孩子到化仁海堤遊玩時，發現海灘上有許多垃圾，便帶著孩子開始撿拾回收。撿垃圾環保的畫面經旁人拍攝後曝光，網友也大讚這對父母「好棒的教育」。

有網友在臉書社團「花蓮人」發文表示，他3日看到一家四口帶著垃圾袋、夾子沿著海岸線在撿拾沙灘上的垃圾，忍不住拍照PO出，直言「不論您們是不是花蓮人，您們做了最棒的親子教育，並感謝為這塊土地做的奉獻。」

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沒想到，該文釣出了照片中的家長；她表示，疫情期間帶著孩子到化仁海堤放風，發現海灘上很多海漂垃圾，想到塑膠製品若再沖回海中被海洋生物吃掉，恐怕會造成海洋生物死亡，且塑膠微粒也會吸附有毒物質，會跟著食物鏈進到人體內，「這麼美麗的海灘上不該有這麼多人造垃圾。」

▲▼花蓮父母帶孩海灘撿垃圾　5000網狂讚釣出本尊回應。（圖／翻攝花蓮人臉書）

▲▼家長表示，假日有空都會帶著孩子去海灘撿垃圾、放風。（圖／翻攝花蓮人臉書）

▲▼花蓮父母帶孩海灘撿垃圾　5000網狂讚釣出本尊回應。（圖／翻攝花蓮人臉書）

她們平常就有教育孩子，小朋友也覺得在海邊撿垃圾可以幫助海洋動物，如撿了這些垃圾後，海龜不會被吸管插鼻孔、海豚也不會被漁網纏住，達到放風跟愛環境的雙贏局面，因此假日到海邊撿垃圾已經是她們固定的家庭活動，也希望大家可以共襄盛舉。

該文PO出後吸引超過5000人按讚朝聖，「好棒的教育，感謝你們」、「真正愛台灣、愛地球的人」、「好美的風景，亂丟垃圾的人，看了有何感想太丟人了」、「好棒的家庭教育」、「總是默默付出的一家人」。

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