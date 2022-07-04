BA.4、BA.5「本土定序476例」　羅一鈞：目前未發現個案

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

羅一鈞表示，國內境外移入個案中新增檢出17株Omicron BA.4及95株Omicron BA.5，個案分別為72例男性、40例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，入境日介於今(2022)年6月9日至6月26日。

其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國(8例)，新加坡(2例)，荷蘭、以色列、瑞士、西班牙、澳大利亞、法國及英國(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(30例)，法國(9例)，德國(8例)，荷蘭(7例)，英國(5例)，土耳其及阿拉伯聯合大公國(各4例)、菲律賓、新加坡及泰國(各3例)，越南、西班牙、以色列及韓國(各2例)，瑞典、奈及利亞、埃及、希臘、肯亞、沙烏地阿拉伯、葡萄牙、印度、芬蘭、馬來西亞及巴西(各1例)移入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞說，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年6月29日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比上升至43%，且已導致部分國家住院數增加，須密切關注對疫情影響。