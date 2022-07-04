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大陸 大陸焦點 特派現場

大叔意外撿到「萬年流星鎚」　經鑑定新石器時代打獵武器

▲▼ 新石器時代「流星鎚」 。（圖／翻攝 江南都市報）

▲ 南昌博物館收藏新舊石器時代 。（圖／翻攝 江南都市報）

記者任以芳／綜合報導

大陸一位石器收藏家，平時喜歡在河邊撿石頭，沒想到給他撿到「稀有珍寶」，疑似是新石器時代的石器，其中一塊直徑9厘米、表面人工打磨痕跡明顯的圓環型石器，已被考古專家鑒別是新石器時代的人類打獵用的「流星錘」。

綜合陸媒報導指出，今年66歲的諶祖華家住江西南昌，本身是石器收藏愛好者，退休後經常到處探詢收藏各類奇石和石器，多年下來，家裡有如一間石頭屋。

正巧安義縣有一處位於潦河的舊石器地點。十多年來，諶祖華常常到潦河流域的灘塗上撿「石頭」，這些石頭有的是新舊石器時代的石器，有的石頭上還有「作畫」痕跡，其中一塊刻畫「鳥」的奇石讓諶祖華引以為傲。

這次諶祖華撿到的石頭部分有人為打磨痕跡，他上網搜尋遠古時代的石器照片，對比發現兩者非常相似，於是他帶三大袋子收藏的石頭，每一塊石頭用報紙包著，前往南昌博物館鑑定。

▲▼ 新石器時代「流星鎚」 。（圖／翻攝 江南都市報）

▲ 新石器時代，打獵用「流星鎚」距今萬年 。（圖／翻攝 江南都市報）

考古專家首先考究一塊直徑約為9厘米的圓環型石塊，石塊邊緣平滑圓潤，中間有一圓孔，麻繩從圓孔穿過。「這根繩是我綁上的。」諶祖華根據查閱到的資料，還原當時人類的使用方式。

經過初步，考古專家說，「這個圓環型石塊是新石器時代的石流星，用來打獵的。」把石塊輕輕地往外拋，演示石流星的使用方法。初步判斷，諶祖華帶來的石頭，有半數都是新石器時代石器

據了解，1989年5月，大陸考古專家在南昌市安義縣進行舊石器時代石器的調查，發現了三處舊石器時代的石器地點，這個發現說明當時人類生活在該河的兩岸或丘陵地，對研究江西省的史前歷史具有重要意義。

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