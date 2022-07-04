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日本砸錢補助台積電設廠　《日經亞洲》質疑是否划算

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

中央社

台積電在日本的研發中心上月啟用，由日本政府補助190億日圓，目的在開發下一世代半導體。日經亞洲3日以「台積電會否拿著日本納稅人的錢跑掉？」為標題，質疑政府補助計畫。

報導中表示，除了研發中心外，日本納稅人還將補助台積電九州熊本縣的半導體廠。東京當局最近決定對這座廠提供鉅額補助。

日經亞洲（Nikkei Asia）在報導中表示，東京當局表示，政府提供補助是為了維持經濟安全和其他的經濟利益。然而，問題在於，這些好處是否和日本約5000億日圓的補助成比例。

報導中指出，其中一項日本政府無法受惠的是智慧財產權。台積電將擁有這些智財權。

台積電2021年2月宣布在日本的首座研發中心將落腳茨城縣筑波市。同年10月，台積電宣布將在九州熊本縣興建在日本的首座半導體製造廠。

日本是台積電決定幾乎同時成立兩個中心的第一個海外國家。當中每次補助都扮演重要的說服性角色。

經產省表示，積極推動台積電在日設廠，是希望確保半導體供應穩定，促進晶片研發，重振日本半導體產業。

經產省也一再強調吸引外國晶片業者協助帶動半導體業復興的重要性。

經濟產業大臣萩生田光一（Koichi Hagiuda）指出，從經濟安全和其他層面來看，「建立穩定的晶片供應系統很重要」。

然而，日經亞洲在報導中質疑，日本政府實際上可期待從這些補助中得到多少回報？

報導中表示，台積電筑波研發中心的190億日圓（約台幣42億元）補助款將來自經產省旗下的新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）。這筆錢實際上將到台積電的子公司台積電日本3DIC研發中心。

NEDO向日經亞洲表示，研發中心專案的任何成果將屬於台積電日本3DIC。儘管NEDO提供補助，將不會擁有任何的智財權。

這個議題2021年5月浮上檯面，當時日本專家審查政府經費的用途。一橋大學研究所教授佐藤主光（Motohiro Sato）當時呼籲建立一套系統，讓日本政府能從這項計畫中受惠。不過，卻徒勞無功。

報導中指出，倘若研發中心開發了新產品，根據現行的制度，台積電將可以把新產品帶回台灣，無須對日本做任何回報。日本政府能否從熊本縣半導體製造廠得到任何回報，目前也不清楚。

東京當局採取積極行動，以確保未來晶片供應，日本並非唯一致力吸引半導體製造商的國家。事實上，全球競爭激烈，據報導多國政府都提列大筆預算支出，提供補助。

儘管趨勢如此，但決定設置海外生產基地的晶片製造商數量有限。美國兩年前成功吸引到台積電前往設廠，但仍未決定是否提供補助。

日經亞洲在報導最後表示，迄今只有日本對一家外國企業這麼慷慨，動作這麼迅速。或許把台積電帶到日本才是最重要的，檢討日本的半導體產業政策可以之後再說。

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