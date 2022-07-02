4公尺野生巨鱷腹部「詭異膨脹」！　村民剖開驚見腐爛半屍

▲村民合力捕捉鱷魚，以查看被害人是否就是被牠生吞。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

印尼西巴布亞省一名建築工人日前搭船時，突然遭到河中的鱷魚飛撲攻擊，他的手當場被咬住，整個人被拖進水裡。事後當地救難人員展開搜救行動，並在隔日發現一隻肚子詭異腫脹的鱷魚，於是村民們便聯手將其抓上岸。而剖開鱷魚肚子後，竟然真的發現一具已經腐爛的屍體。目前剩下的骨頭與頭骨已經被送去進行檢測，以確定死者身分。

根據《鏡報》報導，印尼一名建築工人葉尼曼（Yeniman Bernard ）6月28日下班後，便搭船到附近海灣享受午後時光。怎知當他在船上時，卻突然被一隻13英尺（約4公尺）長的鱷魚縱身攻擊，他的手被咬住後，當場被拖下水。葉尼曼落水的2分鐘後曾一度浮出水面大聲呼救，但是隨後又被扯入水中，之後就徹底消失。

▲▼鱷魚腹部詭異腫脹，村民隨即將其「剖腹」。（圖／翻攝自推特）



當天與他同行的同事嚇得通報警方，而救難人員與村民也立刻到現場投入救援，同時進行搜索。然而在29日，一行人在葉尼曼失蹤區域發現一隻肚子極度腫脹的鱷魚，懷疑牠就是「兇手」，因此合力捕捉牠，並用刀子剖開牠的肚子。

沒想到警方和村民真的就在鱷魚的肚子裡發現已經快被消化完畢的腐爛屍體。相關單位仍在確認鱷魚肚子裡的屍體是否就是葉尼曼，目前已經將在肚子內發現的一些碎骨頭與一塊頭骨交給醫院進行檢測，如果確認是葉尼曼，將會重新將屍骨還給葉尼曼的遺屬。

當地因氣候條件，有大量體型巨大且兇猛的河口鱷生活在此，但是因為過度捕撈與開發，鱷魚棲息地受到破壞，導致其生活範圍與蹤跡逐漸從野外延伸到村莊。除此之外，當地人仍然習慣在河裡洗澡、捕魚，因此也造成鱷魚攻擊事件更加頻繁地發生。

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