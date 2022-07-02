超肥毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇發寒：牠還活著

▲左邊眼鏡蛇彷彿還活著！（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「這兩甕要怎麼處置？」一名男網友困惑直呼，家裡找出兩甕毒蛇藥酒，年份至少10年以上，不知還有什麼用途？照片曝光後，其中左側的眼鏡蛇直挺聳立與瓶中，眼睛狠瞪還吐舌頭，讓網友狂發抖回應，「左邊那隻好像還沒死...感覺像假死狀態！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，最近整理老家，赫見兩甕毒蛇藥酒，可說是長輩口的的酒中珍品，「以下這兩甕要怎麼處置？補充年份差不多10年以上！」

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原PO接著貼出兩張超驚悚照片，右邊好幾條蛇的屍身已沉入甕底，而另一甕讓人看得毛骨悚然，底下也塞滿蛇屍，其中上方的眼鏡蛇卻雙眼睜開狠瞪前方，還吐著舌頭，彷彿它還活著，更雞皮疙瘩的是，眼鏡蛇脖子處，還冒出兩條長條異物，更添加恐怖氛圍。

照片曝光後，引發網友嚇壞直呼，「牠還活著」、「牠還在呼吸吧」、「好噁心喔我的媽」、「牠好像一直對你笑，笑得你心裡發寒」、「捐給博物館」、「正常的東西不喝，偏要喝這種沒療效的屍水」、「你看蛇的頭這麼頂立」、「左邊那隻好像還沒死...感覺像假死狀態」、「好奇放了10年都沒腐爛，有這麼厲害嗎」、「都快2023了怎麼還有人在喝屍水」、「蛇會冬眠，我學長的叔叔，就是因為這樣喝蛇酒時被蛇咬死」。

▼明明隔著螢幕，網友也很害怕眼鏡蛇竄出來！（圖／翻攝爆廢公社）

