85度C劍潭店驚傳歇業！16字紅布條曝原因　鄰嘆：它是這裡的地標

記者邱中岳／台北報導

北市士林區承德橋附近1家85度c，6月底驚傳歇業，還在店門口拉上紅布條，寫上「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」，暗指房東在疫情期間還要漲房租，苦撐不了只能離開，附近鄰居表示，這家85度根本就是這裡的地標，平常約朋友見面，也都在這裡。

知名連鎖咖啡廳85度c，在劍潭的分店在6月底結束營業，還在門口貼上「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」的紅布條，疑似因不滿房東在疫情期間還調漲租金，所以才不願意繼續承租。



▲85度c劍潭店在士林經營多年，卻在6月底拉下鐵門停止營業。（圖／記者邱中岳攝）

附近民眾聽聞此事，紛紛表示，這家85度c在這裡已經有10多年的歷史，也是附近居民來買飲料的選擇之一，有時候沒事也會來這裡聊天，甚至有沒來過的朋友，也都告知「約在85度c」，根本就是這裡的「地標」。

而隔壁的餐飲店員工指出，2間店是不同房東，並不知道85度c的房東是誰，只有看到在6月底拉下鐵門掛上紅布條，也引起一陣不小的騷動，據聞可能就是因為租金問題，所以才會搬離現址。

▲85度c劍潭店在6月底拉下鐵門停止營業，還拉起紅布條寫下「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」。（圖／記者邱中岳攝）

士林區明勝里里長張永棟表示，85度c在這裡已經很久的時間，平常也會協助幫忙、參加社區里內的活動，曾經有企業要贊助老人共參，也選在85度c喝下午茶玩遊戲，對於85度c搬走也表達遺憾。



也有民眾po文感嘆「再會了，85度C士林劍潭店，我們會記得85度C在這裡的曾經，也期待新的地標出現，成為新劍潭人的回憶」。