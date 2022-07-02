　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曼哈頓公園放20隻羊吃掉「外來種」　萌樣吸大批市民遊客觀看

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約曼哈頓的河濱公園（Riverside Park）因受外來種植物入侵，植物在園內大肆生長，園方對此想到一個「天然的解決方式」，就是從紐約州萊茵貝克（Rhinebeck）的綠羊農場（Green Goats）運來20隻飢腸轆轆的羊，讓他們吃光這些外來入侵種。

▲▼曼哈頓公園放20隻羊吃掉「外來種」。（圖／翻攝推特）

▲大批民眾前來看羊出籠。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，綠羊農場的20隻羊於本周三（6月29日）登陸「外來種入侵前線」曼哈頓河濱公園，在眾人的歡迎和園方的引導下，展開除草作業，不過最終會常駐在公園裡的只有4隻羊，名字分別為彩虹糖（Skittles，有吃喝玩樂之意）、艾蓮諾（Elenor）、大老G（Big G）和奇趣（Cheech）。

羊群大約會在河濱公園待到8月底或9月初。河濱公園管理局通訊和發展協調員迪蓉（Alison Ettinger-DeLong）表示，外來種植物侵襲的問題已經很久了，而且這些植物遍佈公園內400英畝（約162公頃）的土地，靠人的雙手很難清除，而利用羊群吃草來去除外來種，也是一種友善環境的方式，「牠們幾乎什麼都吃，而且他們可以直接攀上很陡的坡。」

▲▼曼哈頓公園放20隻羊吃掉「外來種」。（圖／翻攝推特）

▲▼羊的食量非常大，能在陡坡峭壁間進食。（圖／翻攝推特）

▲▼曼哈頓公園放20隻羊吃掉「外來種」。（圖／翻攝推特）

今年已經曼哈頓這項除草計畫展開的第三年，迪蓉說山羊們可以在非常狹小陡峭的地方進食，一天還可以吃下自己體重4分之1重的草，因此相當有效。

羊的到來不只有對抗外來種的「功效」，還讓河濱公園頓時成了一種更像是座落在城市內的自然公園，許多人也會因為羊很可愛而紛紛前來觀看，對促進城市正向循環相當有利。

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
爸媽過世「他都在錄影」　庹宗康揭心聲：蠻痛苦的
戴資穎「背後擊球」讓辛度出界　外媒讚嘆：只能微笑以對
被控性侵楊實秋兒子　「熊界天菜」歌手躲旅館被逮
士林死亡車禍「保全無辜慘死」　肇事者：我要去救地球！
快訊／基隆外木山溺水！女客沒上岸　尋獲無生命跡象
要帶傘！雨彈不只侷限午後　連轟7天趨緩時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐約反擊美最高法院！參院拍板：禁持槍進大眾交通等「敏感場所」

帛琉替台發聲　抨擊聯合國「阻止台灣」參加里斯本海洋大會

英紐聯合聲明關切台海局勢　重申南海自由航行權

曼哈頓公園放20隻羊吃掉「外來種」　萌樣吸大批市民遊客觀看

遲來110年的正義！非裔夫婦遭奪地　洛杉磯6億元海灘還給後代

歐洲猴痘病例增加2倍　世衛籲採取緊急行動

助烏抗俄　美宣布再增援8.2億美元武器彈藥

美股收紅321點！台積電ADR狂跌逾5%　80元大關失守

快訊／伊朗爆規模6.1地震　深度僅10公里！連杜拜也有感

脫北者屍體棄街上曝曬10天！　北韓「射後不理」警告想逃下場

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

「撿打火機」撞工程車2死　肇事砂石車司機呆站路邊

紐約反擊美最高法院！參院拍板：禁持槍進大眾交通等「敏感場所」

帛琉替台發聲　抨擊聯合國「阻止台灣」參加里斯本海洋大會

英紐聯合聲明關切台海局勢　重申南海自由航行權

曼哈頓公園放20隻羊吃掉「外來種」　萌樣吸大批市民遊客觀看

遲來110年的正義！非裔夫婦遭奪地　洛杉磯6億元海灘還給後代

歐洲猴痘病例增加2倍　世衛籲採取緊急行動

助烏抗俄　美宣布再增援8.2億美元武器彈藥

美股收紅321點！台積電ADR狂跌逾5%　80元大關失守

快訊／伊朗爆規模6.1地震　深度僅10公里！連杜拜也有感

脫北者屍體棄街上曝曬10天！　北韓「射後不理」警告想逃下場

陸對港供電累計破3000億kWh　佔香港總用電量的四分之一

在地人最愛！台中「爆汁系」手工湯包　加上特製辣油、薑絲更涮嘴

快筆記！美國人氣冰「冰淇淋買1送1」不限口味爽吃半年

誰是當今羽壇女單前3名頂尖好手？戴資穎謙虛回應讓球迷讚爆

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月…最後發文鼻酸

iPhone 1萬3有找！3C通路五款「小手機」優惠一次看

國際熱氣球嘉年華盛大開幕　20熱氣球台東鹿野繽紛升空

快訊／雨彈開轟！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

移工組團改爆電動車辦比賽　炫彩車燈被盯上...警破非法改裝廠

紐約反擊美最高法院！參院拍板：禁持槍進大眾交通等「敏感場所」

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

國際熱門新聞

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

Costco砸10.5億美元　買下台灣好市多全部股權

他把爸爸遺體藏冰箱　管理員開門驚見蹲屍

台積電ADR跌逾5%　80元大關失守

北韓「射後不理」　脫北者屍體棄街上曝曬10天

200男女闖豪宅開趴　「網內互打」全上

民調：71%美國人不希望拜登連任

曼哈頓公園放20隻羊　專門吃掉「外來種」

小馬可仕：中國是菲律賓最強有力的夥伴

聯合國稱羅宋湯屬烏克蘭俄不滿　俄轟敖德薩死傷攀升

非裔夫婦110年前遭奪地　洛杉磯6億元海灘還給後代

烏克蘭羅宋湯獲列聯合國瀕危文化遺產　俄國抨擊

挪威：未來2年援助烏克蘭10億美元

歐洲猴痘病例增加2倍　世衛籲採取緊急行動

更多熱門

相關新聞

非裔夫婦110年前遭奪地　洛杉磯6億元海灘還給後代

非裔夫婦110年前遭奪地　洛杉磯6億元海灘還給後代

美國加州洛杉磯一處黃金地段海灘在百年之前原本是是一對非裔夫婦的土地，當時因政府種族歧視遭動用公權力，以極不公平的交易條件奪走。110年之後的今天，洛杉磯郡官方拍板定案，將現值2000萬美元（約新台幣5.96億元）的土地所有權，還給當年那對非裔地主的曾孫。

助烏抗俄　美宣布再援8.2億美元武器彈藥

助烏抗俄　美宣布再援8.2億美元武器彈藥

民調：71%美國人不希望拜登連任

民調：71%美國人不希望拜登連任

200男女闖豪宅開趴　「網內互打」全上

200男女闖豪宅開趴　「網內互打」全上

德州再爆死亡偷渡　非法移民追撞4死3傷

德州再爆死亡偷渡　非法移民追撞4死3傷

關鍵字：

Green GoatsRhinebeck美國曼哈頓北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

「7歲兒GG找不到」媽崩潰！醫一脫驚了：全淹進去

張美阿嬤農場遭爆非合法農場！農業處解釋了

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

失眠必吃「6大營養素」！營養師激推：一覺到天亮

老婦被A3影印紙砸死！嫌犯竟是補習班學生

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面