曼哈頓公園放20隻羊吃掉「外來種」　萌樣吸大批市民遊客觀看

More than a dozen goats journeyed to Riverside Park in New York City to feast on weeds, a chemical-free approach to remove invasive species https://t.co/sTwMK64J0G pic.twitter.com/KKodpdWl79 — Reuters (@Reuters) June 30, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約曼哈頓的河濱公園（Riverside Park）因受外來種植物入侵，植物在園內大肆生長，園方對此想到一個「天然的解決方式」，就是從紐約州萊茵貝克（Rhinebeck）的綠羊農場（Green Goats）運來20隻飢腸轆轆的羊，讓他們吃光這些外來入侵種。





▲大批民眾前來看羊出籠。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，綠羊農場的20隻羊於本周三（6月29日）登陸「外來種入侵前線」曼哈頓河濱公園，在眾人的歡迎和園方的引導下，展開除草作業，不過最終會常駐在公園裡的只有4隻羊，名字分別為彩虹糖（Skittles，有吃喝玩樂之意）、艾蓮諾（Elenor）、大老G（Big G）和奇趣（Cheech）。

羊群大約會在河濱公園待到8月底或9月初。河濱公園管理局通訊和發展協調員迪蓉（Alison Ettinger-DeLong）表示，外來種植物侵襲的問題已經很久了，而且這些植物遍佈公園內400英畝（約162公頃）的土地，靠人的雙手很難清除，而利用羊群吃草來去除外來種，也是一種友善環境的方式，「牠們幾乎什麼都吃，而且他們可以直接攀上很陡的坡。」

▲▼羊的食量非常大，能在陡坡峭壁間進食。（圖／翻攝推特）

今年已經曼哈頓這項除草計畫展開的第三年，迪蓉說山羊們可以在非常狹小陡峭的地方進食，一天還可以吃下自己體重4分之1重的草，因此相當有效。

羊的到來不只有對抗外來種的「功效」，還讓河濱公園頓時成了一種更像是座落在城市內的自然公園，許多人也會因為羊很可愛而紛紛前來觀看，對促進城市正向循環相當有利。