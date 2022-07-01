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竹科男「筆電看日劇」爽到沒電！隔天辦公室一開糗爆：一切都變樣

滑手機,兩性,單身,魯蛇。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

生活中經常會出現讓人吐血的「大型社死現場」。臉書粉專「姆士捲」就分享，多年前在竹科上班的他，前一晚用筆電看謎片看到沒電，結果隔天到公司打開，瞬間讓整個辦公室「陷入高潮」，也讓他整天不敢與人對視，超糗經歷狂吸破萬人笑讚，「波瀾壯闊的過往！」

粉專「姆士捲」看到網上哏圖，有男生在擁擠車廂內看謎片，手機不慎掉地上的尷尬情況，讓他不禁想起一段不堪回首的往事，「多年前在竹科上班，某一晚看『日劇』看到沒電，以為關機其實只是待機的筆電，隔天一到公司打開，整間辦公室直接高潮。」

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當下，他慌亂到差點把筆電直接拗成兩半，「感謝裝忙、裝聽音樂，假裝沒發生任何事的各位同仁。我一整天都不敢跟任何人對到眼，雖然那時不知道可以移民波蘭，但也是在心中默默劃好機位了，各位朋友，一定要確實關機或接耳機喔！」

▲真的是大型社死現場。（圖／翻攝自臉書／姆士捲）

▲真的是大型社死現場。（圖／翻攝自臉書／姆士捲）

不僅如此，姆士捲也苦笑透露，「那天我難得跟唯一一位女同事，一起有說有笑走進公司，結果一切都變了樣，真的該直接請假回家。」

對此，網友們紛紛笑回，「我有一次是去修手機，兩個男店員，櫃檯那個不知怎搞的，說要幫我看維修紀錄，把店裡的音樂切成謎片，而且還直接就是啊啊啊啊啊啊啊要去了」、「昨天我弟借用我的電腦啦」、「年輕人，要多做才好」、「那天同事們上班一定都特別有精神」、「此番號將成為永遠刻在心底的數字」、「只要他不尷尬，尷尬的就是別人」。

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