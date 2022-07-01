家樂福出售進度被「這事件」影響！何時有下文？總座回應了

▲家樂福第一款「Re系列」永續商品問世，總經理王俊超（左）也回應關於台灣家樂福出售案問題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

法商家樂福出售台灣家樂福股權案持續受到關注，總經理王俊超今（1）日被媒體詢問相關進度時回應，自己身為專業經理人是專注在營運品牌，出售案則由集團負責；而究竟何時能更明朗化，他也無法預估，因為今年原先說可能5月，但3月發生楊梅倉火災事件，出售案也需要重新談。

家樂福今（1）日舉行「Re系列」永續商品發布記者會，王俊超在會後接受媒體堵訪詢問出售案時表示，自己的角色是一位專業經理人，因此這件事無法參與，只能接受指令，出售案都是由集團去處理，而他專注在維持家樂福持續營運、擴張，人員穩定，尤其持續做永續商品、深耕台灣、對台灣更好的事。

▲王俊超（左）表示更專注於持續營運，做對台灣更好的事。（圖／記者林育綾攝）

另外先前楊梅倉發生火災，後續保險理賠等問題也受到關注，等王俊超說，由於楊梅倉的協辦也是法商，而台灣能做的事情就是盡量清理和整理，避免再發生空汙和水汙，其他像是保險相關就交給集團、律師、保險顧問。

至於出售案究竟何時會更明朗化？他坦言無法預估，因為去年也說「年底會明朗」，今年則說5月，但3月發商楊梅倉火災之後，一切又要重新談。

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