男友內褲從不洗　「棉線都長蟲」噁照曝！被嫌竟吐這句話惹怒眾人

▲原PO男友從不清理食物殘渣，垃圾長蟲連放在一旁的棉線也遭殃。（圖／翻攝自DCARD）



記者崔子柔／綜合報導

每個人的衛生習慣不同，也常有人因不能忍受另一半過於髒亂而選擇分手。一名女網友近日就發文表示，「另一半衛生習慣讓我無法再愛下去」，提到她男友內褲都不洗重複穿，吃完、喝完的東西永遠不丟，往往要等到她看不下去動手清理。

原PO 29日在Dcard發文指出，男友從來沒洗過自己用過的碗，「連自己的內褲都一直重複穿」，吃完的食物殘渣會放到長蟲，甚至連牙都是幾天才刷一次，有次原PO出門幾天才回男友家，發現垃圾沒丟長滿滿的蟲，連她放在一旁的棉線也遭殃。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自DCARD）



「我知道他很愛我，但是我真的受不了了」，原PO也說，她每天回到家就要先撿地上的衣服去洗、丟桌上的垃圾，馬桶也常常有屎痕殘留，她曾和男友反應過，沒想到男友竟回「妳是我老婆，就是要幫我洗」。

網友聽聞原PO男友的事蹟，紛紛留言表示「他是把你當瑪麗亞嗎？拜託不要繼續了，你下半輩子都要幫他洗嗎」、「你又不是他的傭人，這什麼想法啊，這種話人讓超火大的」、「他太噁了，還當你應該的 ，這種衛生習慣不改（也改不了了）你跟他在一起一輩子真的會後悔」、「這麼噁還能住一起好難想像」、「他需要的是一位媽媽而已」。