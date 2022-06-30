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光寶宋恭源談併購　女密友偷聽買股撈5千萬！最衰的是謝長廷大舅子

▲▼ 光寶集團內線交易案，創辦人宋恭源。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 光寶集團創辦人宋恭源（左）被指涉內線交易，檢方查明他是被女密友連累，但他疑贈與女密友7.8億元恐遭追稅。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

光寶集團創辦人宋恭源2019年到女密友單雅文家裡吃飯，講電話聯繫集團子公司敦南科技將被併購的內線消息，單女偷聽到大利多，和妹妹單蕙文預先大買1萬多張敦南科股票，賺取差價共5600多萬元，事發後連累宋男被懷疑是共犯，幸經偵辦查明宋男清白，單氏姊妹被起訴涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌，2人認錯交出犯罪所得，台北地院今判姊妹倆各2年與1年7月徒刑、各緩刑3年與2年，須支付公庫各300萬元與30萬元，可上訴。

▲▼光寶集團宋恭源內線交易案，謝長廷大舅子游明昌。（圖／記者劉昌松攝）

▲駐日代表謝長廷的大舅子游明昌所涉內線交易罪嫌不起訴，卻另被查出公司財報不實。（資料照／記者劉昌松攝）

同案被告包括我國駐日代表謝長廷的大舅子游明昌，游男和宋恭源是鄰居，在本案發生期間也購買敦南科股票，被懷疑和宋男共謀內線交易，最後雖查無實據，卻被發現他將自己經營的怡德公司資金2200萬元匯入妻兒帳戶，但沒紀錄在公司財報裡，法官今依《商業會計法》財報不實罪判游男與公司女會計張碧波各6月與4月徒刑，均緩刑2年，各須接受法治教育2場次與1場次，可上訴。

光寶集團是台股最早上市的老牌電子大廠，創辦人宋恭源掌舵到2020年交棒給第2代，隔年（2021年）3月間，宋男驚傳與女密友單雅文共謀涉嫌內線交易賺取暴利，雙雙被約談後各交保3000萬元，此事震驚業界，光寶集團股價還短暫大跌。

▲▼光寶集團宋恭源內線交易案，女密友A小姐單雅文(白帽)。（圖／記者劉昌松攝）

▲單雅文供稱偷聽宋恭源講電話提到利多消息，瞞著對方買股。（資料照／記者劉昌松攝）

宋恭源始終堅稱清白，他被約談才曉得單雅文買股。單女一肩扛下責任，宣稱宋男常到她在國父紀念館附近的住處吃午飯休息，2019年4月，她在家裡飯廳聽見宋男在書房講電話，偷聽到敦南科技將被併購、股東每股可領回42.5元的利多消息。

▲▼光寶集團宋恭源內線交易案，女密友A女單雅文的妹妹單蕙文。（圖／記者劉昌松攝）

▲單雅文的妹妹單蕙文（中）跟著姊姊內線交易賺一票，事發後認罪繳出犯罪所得。（資料照／記者劉昌松攝）

單雅文供稱，她在併購消息公布前，瞞著宋恭源大量敲進敦南科股票，並告訴妹妹單蕙文也來撈一票，她賺進差價5281萬餘元，妹妹賺進327萬餘元，事發後很自責連累宋恭源被懷疑，姊妹倆也將犯罪所得全數繳出。

檢調最初就是從敦南科併購消息公布前的異常交易中，發現單氏姊妹一共買了1萬多張股票，進而查出她們買股的情報來源，但監控蒐證確實查無宋男提供內線消息的證據，因此將宋男不起訴，但檢方偵辦發現，單雅文本案買股資金，有7.8億元來自宋男匯款，因此函請國稅局調查宋恭源和單雅文有無逃漏贈與稅的情事。

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