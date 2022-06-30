陸稱石斑魚再驗出禁藥　陳吉仲：不實指控「怎不問自家海關總署？」

▲陳吉仲（中）今與高雄市長陳其邁出席東森農場活動，推廣國內石斑魚。

記者楊晏琳／高雄報導

大陸國台辦昨（29日）再度指出台灣2批石斑魚輸入檢驗出藥物，證明藥物問題根本沒有得到解決。不過農委會主委陳吉仲表示，我國第一時間已至養殖場現場進行檢驗，百分之百合格，且是透過兩岸檢疫平台給中國的海關總署，反批「為什麼國台辦不問自己海關總署，而是用媒體再次不實指控？」

陳吉仲今出席東森購物推銷石斑魚活動接受媒體聯訪時，被問及石斑魚再度被中國驗出禁藥問題。他先是回應，中國指的，應是之前本來就有提送給國內的部分，但我國第一時間已至現場養殖場，針對魚體、水質、土壤作全面檢驗，「百分之百合格。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲接著說，且石斑魚貿易是透過兩岸的檢疫平台給中國海關總署，「我們很訝異，為什麼國台辦不問自己海關總署，而是用媒體再次不實指控？」痛批中國政府既提不出科學證據，也不遵循國際規範，胡亂指控，令人不解和無法接受，直言「我們期待中國還是要從科學根據、國際貿易規則來處理此事。」

至於將石斑魚外銷至日本及韓國等貿易行動，陳吉仲表示，現在也都在積極進行當中，「台灣的石斑養殖技術很進步、安全且完全有管控，內銷、外銷工作，我們會全力進行與支持。」