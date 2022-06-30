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陳其邁、陳吉仲同台東森農場賣龍虎斑　王令麟加碼5000尾搶光

▲▼挺漁民陳其邁陳吉仲同台東森農場推廣龍虎斑, 陳其邁,陳吉仲, 王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森電視購物《東森農場》系列開賣高雄永安龍虎斑鮮美超值組，產地直送，並加碼回饋50%東森幣，火速賣完5000尾。（左起）東森購物總經理彭鴻珷、東森購物專家怡君、農委會主委陳吉仲、東森集團總裁王令麟、高雄市長陳其邁、永安區漁會理事長何澤良、全國漁會總幹事林啟滄、廚師王政彰、漁業署代理署長范美玲。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森電視購物「東森農場」與縣市政府多次合作推廣台灣在地農漁特產，今（30日）高雄市長陳其邁、農委會主委陳吉仲首度同台登上LIVE直播現場，一起當賣漁郎力推優質鮮美的龍虎斑，兩位超級購物專家一出手，再加上東森集團總裁王令麟力挺加碼東森幣50%回饋，一開賣電話立刻爆線，消費者紛紛搶訂購，熱賣到再追加，5000尾火速完銷，陳其邁特地致贈感謝狀，感謝東森購物為企業表率一路以來相挺漁民。

肉質Q彈、美味細緻的龍虎斑，過去大多在婚宴喜慶或高檔餐廳品嚐，東森購物特別精選網路上超人氣的水產明星「高雄永安龍虎石斑魚」，推出2條龍虎斑及1包龍虎斑清肉，超值組特價990元，總裁王令麟支持漁民再送50%東森幣，消費者花不到千元就能買到，在家享用外銷等級、產地直送的新鮮漁獲，且魚肉已去除內臟、魚鱗及魚腮，料理起來省時方便，不論煮湯、煎、炒都很美味。

▲▼挺漁民陳其邁陳吉仲同台東森農場推廣龍虎斑, 陳其邁,陳吉仲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼高雄永安龍虎斑鮮美、肉質Q彈細緻，透過東森購物下訂，超值組不到千元，再送50%東森幣回饋之外，更強調是產地直送的新鮮漁獲。

▲▼挺漁民陳其邁陳吉仲同台東森農場推廣龍虎斑, 陳其邁,陳吉仲 。（圖／記者徐文彬攝）

而此次嚴選來自高雄永安優質產銷班養殖的龍虎斑，除了通過HACCP規範認證生鮮加工處理、SGS檢驗，品質有保障，為了幫漁民拓展更多銷售管道，陳其邁上周特地致電請王令麟幫忙，且專程北上到東森農場強力推薦，號召大家一起力挺漁民，這也是他第三度到東森電視購物，繼蜜棗、玉荷包之後，再衝出熱銷好買氣。

陳其邁說，今年龍虎斑外銷雖然受到困難，但把最好的魚留給國人自己來享用，除了和農委會合作幫漁民擴展多元市場，也透過多元通路增加國內產銷管道，從電商、電視購物到餐廳，一起來幫忙漁民，把最好的石斑魚送到消費者的餐桌，很感謝王令麟總裁二話不說大力協助，東森購物共襄盛舉加入力挺行列。

▲▼挺漁民陳其邁陳吉仲同台東森農場推廣龍虎斑, 陳其邁,陳吉仲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼陳其邁、陳吉仲難得同台，在東森農場力推龍虎斑的鮮美。

▲▼挺漁民陳其邁陳吉仲同台東森農場推廣龍虎斑, 陳其邁,陳吉仲 。（圖／記者徐文彬攝）

陳其邁提到，永安龍虎斑的養殖環境，是利用永安液化天然氣接收站的冷卻水，也就是俗稱的「鑽石水」，讓牠能待在恆溫20～24度生長，因此肉質細緻、Q彈又富含膠質，既保有鮮美，也實現了循環經濟，同時符合國家衛生檢驗標準，安全、衛生絕對沒有問題。希望大家一起幫助漁民，讓石斑魚賣個好價錢，也歡迎親自到高雄享用最好吃的石斑魚。

過去常上東森農場與縣市長聯手推在地好物的陳吉仲也說，第一時間要特別感謝王令麟總裁，每次只要農漁畜產品有需求，他就會立即給予協助，動員集團旗下電視購物平台來銷售，這次促銷石斑魚，開賣沒多久，就已經大賣超過500、600組，後續一定會讓石斑魚的產地價格維持在很好水準，歡迎大家一起用新台幣下架，照顧漁民。

▲▼挺漁民陳其邁陳吉仲同台東森農場推廣龍虎斑,王令麟, 陳其邁,陳吉仲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲陳其邁致贈感謝狀給王令麟總裁，感謝東森購物行動支持在地優質漁產品，協助拓展銷售通路。

東森購物秉持和小農站在一起的精神，自2020疫情開始便率先加入農漁產銷售國家隊行列，開闢「東森農場」節目助力行銷台灣在地的農漁特產，連連創下銷售佳績，像是新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、屏東金鑽鳳梨首播秒殺賣出共3,000顆、高雄美濃北蕉開賣33分鐘完銷12噸；在地養殖午仔魚等新鮮漁產超值組合，一開賣即狂銷超過2,000組，兩小時熱賣8,000條魚；拉拉山甜柿限量400組，開賣20分鐘便火速完售，再再證明了消費者對於「東森嚴選」品質的信賴，推薦讓民眾吃得更安心有保障。東森購物也會秉持把關精神，繼續將台灣各地優質農漁好滋味，透過旗下多元通路由產地直送到民眾手中，全力配合政府政策，盡心為農漁民帶來更大收益，並拋磚引玉期待各界一同力挺台灣農漁業、創造多贏局面。

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