綠意盎然植栽環繞！大直英迪格「露天酒吧」7／8試營運　餐點8折優惠

▲綠意盎然植栽環繞！大直英迪格「露天酒吧」7/8試營運。（圖／大直英迪格提供）

記者黃士原／台北報導

擁有200坪戶外露臺與180度遼闊景觀視野的台北大直英迪格酒店sneaKOut BAR（4F）7月8日起試營運，在綠意盎然植栽環繞下，宛如城市秘境。在7月試營運期間，餐點8折、酒飲指定時間買一送一。

全戶外酒吧取名為「sneaKOut BAR」帶有偷偷溜走、放鬆一下意味，共分成四個座位區域：隱密獨立包廂區（8人座）、舒適簡約沙發區（5人座）、個性風高腳座位區及休閒座位區。在綠意盎然的植栽、浪漫串燈、金屬吧檯、砂岩磚地板圍繞下，夜晚伴隨輕快音樂，悠閒環境如同來到城市秘境。

▲「野餐」主打嚼勁Q彈的酸種麵包搭配兩款主廚特製南法口味沾醬及蒔蘿漬鮭魚，如同在戶外享受野餐輕鬆愉悅時刻。（圖／大直英迪格提供）

▲「比薩餃」是酥脆、方便指尖拿起的美味小點心。（圖／大直英迪格提供）

▲童年必玩的「枕頭戰」變身三種不同顏色的酥脆小點，擁有焦化洋蔥、三星蔥薯泥、甜椒醬3種特製內餡。（圖／大直英迪格提供）

餐點設計概念也融入歡聚共享及童年樂趣，「野餐」主打嚼勁Q彈的酸種麵包搭配兩款主廚特製南法口味沾醬及蒔蘿漬鮭魚，加上各式火腿或醃燻肉製成的冷肉串，如同在戶外享受野餐；「沾沾自喜」是起司鍋，搭配新鮮豐富的水果、時蔬、風乾伊比利豬香腸等甜鹹雙味食材。「比薩餃」是酥脆、方便指尖拿起的美味小點心。

電影院和遊樂園必備的小點心吉拿棒，這次變身成甜甜圈造型「吉拿不是甜甜圈」，沾上巧克力甘納許後，大人小孩都無法抗拒；童年必玩的「枕頭戰」變身三種不同顏色的酥脆小點，擁有焦化洋蔥、三星蔥薯泥、甜椒醬3種特製內餡。

▲試營運期間，酒吧首波推出多款自家設計、充滿創意又淘氣的調酒。（圖／大直英迪格提供）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

試營運期間，酒吧首波推出多款自家設計、充滿創意又淘氣的調酒，「上流黑可可」是酒與巧克力相會交疊於舌尖，「不然？」屬於撞口味的調酒，帶有草本、培根和咖啡味，反應全然的個人魅力；「嗶嗶啵啵」喝起來輕盈爽口且帶有乳酸甜味，搭配著微甜口味的爆米花。

除了新酒吧開幕，台北大直英迪格酒店也迎來新任主廚蔡凱霖，他25歲進入侯布雄餐廳正式展開傳統法餐歷練，2年半期間從廚助快速晉升至領班，紮實廚藝精進過程從最基本高湯熬煮開始，並在魚台、肉台、冷台及備料區磨練，28歲進入de nuit法式餐廳，該餐廳曾在2021米其林指南獲選一星。來到台北大直英迪格酒店之後，蔡凱霖希望將傳統法餐風味，結合東、西方文化，設計創新或創意料理，讓用餐者以輕鬆愉悅方式品嚐精緻餐飲。

▲富錦樹咖啡廳插旗台北中山區。（圖／記者黃士原攝）

另外，2014年開幕的台北民生社區的富錦樹咖啡是許多人到台北必訪咖啡廳之一，近期雖有疫情干擾，不過富錦樹集團仍然開出「富錦樹咖啡中山店」，除供應經典咖啡與手作甜品，更首次延長營業時間，入夜後化身酒吧，並搭配米其林主廚監製的星級滷味拼盤， 7月1日正式開幕。

▲6月24日起，營業時間延長至凌晨1點，晚餐時段開始供應由米其林一星「富錦樹台菜香檳」主廚特製的滷味拼盤。（圖／記者黃士原攝）

而「富錦樹咖啡中山店」不再只有咖啡和甜點，6月24日起，營業時間延長至凌晨1點，晚餐時段開始供應由米其林一星「富錦樹台菜香檳」主廚特製的滷味拼盤，除了滷味必備的百頁豆腐、米血糕等等，還能吃到現切滷牛舌和鮑魚，精選食材經過數小時熬煮，上桌前再佐以濃郁滷汁，滷味拼盤分為三種組合，「小酌拼盤」228元、「特上拼盤」528元、「星級拼盤」1288元。