快訊／台東死亡車禍！轎車飆撞路樹駕駛慘死　儀錶板停在「130km」

▲台東死亡車禍，白色轎車幾乎爛成廢鐵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東卑南鄉30日上午8時發生一起死亡車禍！一名高姓男子開車行經吉泰路、雲南路口時，疑似因為車速過快，加上天雨路滑，在彎道處失控衝撞路樹，而猛烈撞擊力道，導致整輛車幾乎撞爛，駕駛滿身是血受困車內。警消獲報到場，緊急江男子救出，但他已沒了生命跡象，經緊急送醫後仍宣告不治。

初步調查，車輛儀表板上顯示，男子最後時速竟高達130公里，但究竟是撞擊所致還是當時車速過快，仍待警方進一步調查釐清。