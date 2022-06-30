有錢買不到！「40年黑金」險被丟　媽媽驚呆：阿嬤晚上會來找妳

▲網友搬家時發現奶奶生前醃的40年老菜脯，網友驚曝是有錢買不到的「無價之寶」。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖、文／鏡週刊

一名網友分享近日搬家時發現一個甕，本來以為裡面的東西壞掉，差點拿去丟掉，還好媽媽及時阻止，才挽救甕裡的「無價之寶」。

一名網友昨（29日）在臉書社團「爆廢公社」發文表示，最近搬家發現一個甕，想說裡面東西應該壞掉了，差點直接拿去丟掉，後來經媽媽阻止，才知道原來甕裡面裝的是奶奶在世之前醃的菜脯，是要留給爸爸的，媽媽還說「如果丟了奶奶晚上會來找你。」

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原PO表示，甕裡的菜脯保守估計36年以上，沒意外40年了，相當驚訝菜脯的年紀竟然比他還大。原PO還說，聽說這個對咳嗽的氣管很好，不過家中年輕一輩的都說不吃，因此苦惱要如何處理它們。

▲網友搬家時發現一個甕，本來以為裡面的東西壞掉，差點拿去丟掉。

從照片可見，40年的老菜脯顏色黑到發亮，內行的網友看了也曝光它的價值「這個很貴欸！奶奶真的會來找你」「這傳家寶欸！」「不識貨！！這個很讚的說」「這叫做黑金」「這個有錢買不到你知道嗎？」「好物，無價之寶」「我家也有一甕，阿母的手尾，年代不可考，大哥交代說：不可送人」「我家有60幾年的。也有35年的老菜脯。這個很珍貴我家好幾罐」。

網友也分享老菜脯的用途「煮雞湯很好喝」「陳年老菜脯這很香ㄟ」「煮雞湯超好喝好不好，我爸咳嗽不止我才會很小氣的剪一段煮雞湯給他喝」「我家也有40-50年的燉雞湯超好吃」。



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