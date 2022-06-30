狂捐救護車「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

▲「股市阿土伯」捐贈近億元的消防車、救護車等設備。（圖／翻攝爆廢公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

股市名人阿土伯（李金土）縱橫股海超過超過半世界，曾在3天賺1億元，近年來陸續捐贈各縣市消防車、救護車及裝備等。有網友近日在路上看到「阿土伯2號」忍不住大讚「阿土伯有賺到錢還回饋社會。真心覺得這種人真是值得敬佩」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他在路上看到一輛救護車，上方寫著「股市阿土伯李金土捐贈」、「阿土伯2號」，想起是「股市名人阿土伯」所捐，大讚阿土伯的善行。

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▲股市名人「阿土伯」李金土。（圖／記者沈繼昌翻攝）



網友看完紛紛留言，「是大富翁四裡面那個吧」、「我認識的阿土伯是搞房地產收租的」、「我覺得消防員比較需要現場救火裝備，火神的眼淚也有呈現出來」、「救護車雙北目前要捐要排隊，建議捐其他的物資」、「阿土伯捐的，裡面也有我的錢」、「沙隆巴斯號、錢夫人號、金貝貝號」、「捐救護車還得排隊，洽詢過了」、「厲害的是他捐得到，不是他願意捐XD」。

也有人說，「其實消防隊最不缺的就是救護車，民眾要想捐救護車還要排隊很長一段時間。有意願可以試試捐消防車或其他裝備」、「阿土伯是台積電金主，光是每年領台積電配的現金股息就可買幾輛救護車了」、「救護車標配250萬左右，但按現行國內城市消防救護技術水準，如果含常用醫療設備（機械壓胸機和生理監視器及影像插管組）會最適合給外勤單位，那可能要Double再加個250吧」。

據悉，阿土伯經歷台股的牛熊市況，身家一度累積到10億元；台股破萬點時，他曾在3天賺1億元，成為最著名的事蹟，他同時也是鴻海的原始股東，曾受邀到鴻海創辦人郭台銘的婚宴上，被郭致詞感謝。

阿土伯賺錢後，50年來默默付出，陸續在台北、桃園、基隆、新竹、雲林及花蓮等縣市捐贈消防車及救護車，總金額近億元，創下台灣消防史上個人最高捐贈紀錄。

此外，阿土伯曾在《鏡周刊》報導時透露，他投資的要領就是「4不3要、吃8分飽」，堅持不貪心、不放空、不融資、不聽謠言，要做功課、量力而為、愛惜聲明，吃8分飽則是不追求買在最低 點、賣在最高點的心態。

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