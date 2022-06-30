「偷吃懂擦嘴」星座男Top4！天蠍只排第2　湮滅證據抓不到

▲你是否曾懷疑過另一半偷吃，卻找不到證據呢？（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

這是個越來越多引誘的花花世界，很多男人在談了戀愛、有了固定的女朋友之後，卻還是不甘寂寞的喜歡向外發展，喜歡去泡在一堆美眉當中，甚至於是亂搞曖昧，嚴重一點的還有一夜情等狀況，可是高手級的男人都很明白，在外面玩歸玩、絕不能影響自己現在的這份感情，「擦嘴巴」就是件很重要的事，哪些星座男是高手等級，就算偷吃也會把嘴擦乾淨呢？一起跟亞提米斯來看看吧！

第4名：摩羯男

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心機很深的摩羯男當然也是偷吃後很會擦嘴的類型，他們很懂得很多事情是絕對不能夠被發現的，所以一定會加工處理欲蓋彌彰，摩羯男天生又不是走愛講話的路線，對於某些不能說的秘密，當然更是絕口不提。

就算是有點歉疚，也不會特別的做出什麼補償，摩羯男很明白最好的掩飾就是粉飾太平，把某些人某些事當成是從來沒有發生過，不要特別去提到就很自然的當成沒有發生過，摩羯男偷吃完還是會回家看電視，過他們一般正常又帶點無趣的生活。

第3名：天秤男

以真實掩蓋非真實，讓虛假穿上真實的外衣，加上萬分的冷靜，就讓天秤男成為偷吃很會擦嘴的星座男。他們天生就是優雅冷靜的金屬色外包裝，所以往往在偷吃完了之後，是能夠非常冷靜收拾殘局和掩蓋真相的。

就算被發現了些什麼，天秤男也能夠很從容的用一些其他的「證據」來把黑的說成白的，他們天生有點辯護律師的靈魂外帶擠牙膏的性格，證據發展到哪才說到哪，否則無憑無據就是「跟我無關」，完全推得一乾二淨。

▲天蠍男會湮滅所有偷吃證據，堪稱高手級。（示意圖／記者黃克翔攝）

第2名：天蠍男

以神秘著稱的天蠍男本來就很會搞神秘，他們很多事都是秘密進行，典型說謊也完全不會眨一下眼，更不要說他們平常很冷酷，心裡頭的想法也不會隨意釋出，對自己的另一半其實也是很有保留，特別是他們想偷吃的時候。

偷吃當然要擦嘴，天蠍男很懂得要怎麼做才會密不透風，一層層的神秘把某些不能說的秘密都給蓋起來，加上天蠍男做事很仔細，他們天生就是柯南，所以只要倒著思考，就足以湮滅所有的證據，是相當高手級的人物。

第1名：處女男

以龜毛聞名的處女男本身就是超級潔癖的代名詞，他們雖然不是每件事都有潔癖，但對於自己很重視很在意的事卻是會極度的龜毛，像是偷吃這種事，處女男如果不想讓另一半察覺，那麼他們可是會做到完全密不透風。

不管是手機、LINE或是任何的交友軟體，處女男都不會留下任何痕跡，就算是跟別人發生一夜情，處女男也不會傻到用旅館的肥皂來留下任何可能被懷疑的事，只能說他們太龜毛，所以能做到一塵不染、擦嘴擦得超乾淨的境界。

本文經授權轉自：亞提米斯