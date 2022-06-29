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1111人力銀行「80歲老董」好精力　5個兒子3位媽！最小不滿2歲

林文雄（圖）去年80大壽，由長子林中一與員工為他慶生。（讀者提供）

▲林文雄（圖）去年80大壽，由長子林中一與員工為他慶生。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1111人力銀行鬧家變，公司董事長林文雄已81歲，2年前再度當爸，家族間也開始起紛爭，知情人士透露，林文雄共有5個兒子，由3位不同媽媽所生，長子是52歲的林中一，擔任東南亞人力資源管理公司董事長，么子則不滿2歲，么子的媽媽是40歲的美魔女，深得林文雄歡心，2人交往後努力用盡一切科學與醫學方式，讓老當益壯的林文雄5度喜獲麟兒。

國內最大的人力仲介1111人力銀行，由集團總裁林文雄原本與長子林中一共掌，父子先是在30年前成立東南亞人力資源集團，負責外籍勞工仲介，後來成立1111人力銀行，提供國內就業相關資訊，在業界深耕逾30年，父子聯手靠著引進外籍移工及人力仲介，每年創造近億元的營收，就在業界看好第二代接班之際，台北地方法院最近的一起判決，意外揭露父子反目。

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台北地檢署偵辦1111人力銀行家變案，認定林中一沒有恐嚇老爸林文雄，全案不起訴。

▲台北地檢署偵辦1111人力銀行家變案，認定林中一沒有恐嚇老爸林文雄，全案不起訴。

知情人士指出，林文雄認為長子林中一不孝，要提前分家，去年提告向長子討回名下公司股權，而這起父子反目的導火線，竟是因81歲的林文雄一段相差40歲的爺孫戀，2020年底三娘還產下1子，等於第二代多了1人，原本平靜的家族企業因此掀起波瀾。

本刊調查，林文雄原本是從事房仲業，30多年前與子合作開人力仲介公司，由於為人風趣，政商關係好，事業眼光也精準，也很有女人緣，5個兒子分屬3個媽媽所生，集團在父子合作下，業績很好，但卻傳出家變。

林文雄認為，長子林中一得知自己有個弟弟後，擔心多一個人分家產而要提早分家，他不能接受，因此打民事官司要長子夫婦交還3家公司外，也控告長子恐嚇。知情人士指出，2020年時集團突然多了一位第二代新成員，原本是樁喜事，但共同掌管集團的林文雄與長子林中一卻開始爭執不斷，林文雄除怒斥長子要分家，而且出言對他不利，因而請了3個貼身保鏢，父子鬧得水火不容，集團內部也議議紛紛。


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