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年底大選「綠營三顆未爆彈」　他：新變種秋天再來襲

記者陳俊宏／綜合報導

距離九合一選舉剩下不到半年，精神科醫師潘建志認為，疫情當然會影響選舉，兩年來許多國家改朝換代，年底大選綠營面臨嚴重考驗，有三顆未爆彈，第一是WHO高端第三期團結試驗解盲結果，二是台灣這波大流行的超額死亡人數，三是新變種秋天再度來襲。他也說，不想看到國民黨立委蔣萬安選上台北市長。

▼台北市長選戰，國民黨立委蔣萬安有望對上衛福部長陳時中。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

▲▼蔣萬安、陳時中。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

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潘建志在臉書說，這三顆炸彈遠非選舉策略和人力所能左右，他寫過200篇以上疫情文章，深入鑽研科學數據，他的感覺是都不樂觀，疫情讓衛福部長陳時中享有高知名度曝光度，無可避免要負最大政治責任。

潘建志指出，前交通部長林佳龍也會受影響，但風險較小，他已為太魯閣號事故49死辭職負過政治責任，不要白送槍（應說是海馬斯多管火箭）給蔣萬安，「作為曾經的競選對手，還告過他涉嫌賄選（但沒告成），我不想看他選上市長。早講沒人信，晚講沒有用，但不講我受不了。」

▼前交通部長林佳龍積極爭取台北市長選戰。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼總統蔡英文、無任所大使林佳龍出席紀錄片《台灣男子葉石濤》台北首映會。（圖／記者周宸亘攝）

潘建志表示，選舉就是戰爭就是攻防，負面選戰是必然出現的，台灣今年的防疫狀況沒有比南韓和澳洲好，這兩國執政黨都下台了，至於香港的林鄭月娥，直接放棄連任；台北市長選戰就是新聞的焦點，會影響所有縣市首長和議員，是重中之重，風險太大了，不能用賭的。

對此，有網友詢問，「請問新變種是？跟影響？」潘建志回應，「最有可能目前來看的BA.5，但也可能有更厲害的。」

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