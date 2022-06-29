「凌晨2點半接外送員電話以為打錯」　全聯神服務令她吃驚

▲一名女網友半夜在全聯下訂單，沒想到46分鐘就送達，令她佩服又驚訝。（示意圖／鏡週刊提供，ㄒ同）



圖、文／鏡週刊

外送市場競爭相當激烈，不只外送需求與日俱增，超市生鮮也紛紛搶佔這塊大餅，全聯福利中心也推出「小時達」外送服務，找來Foodpanda、Uber Eats平台合作，有一名女網友半夜下訂後，46分鐘就送達到府，驚喊「我的老天爺啊！」

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▲女網友發文大力稱讚全聯小時達，引起底下網友熱烈討論。

一名女網友在《我愛全聯－好物老實說》發文，大力稱讚「全聯小時達有夠牛B」，當天家裡沒有米了，因此急著下訂單，預計明天早上拿到後，可以趕快準備送便當，於是凌晨1點34分上網訂貨，不到一小時，2點20就收到Foodpanda來電，表示已經送貨到樓下了。

狀況外的原PO表示，她沒有叫外送打錯電話了，跟老公還笑說「這個時間還有人點宵夜喔，不知道是哪一戶」，掛電話後才驚覺不對，想起剛才下單的全聯小時達，發現果真是自己的訂單，「我可以來煮飯了，半夜洗米也是頭一次」，原PO接著說：「連足不出戶、不用網購的老公都嘖嘖稱奇，要我一定要大大讚美全聯跟熊貓一番」，於是特地發了這篇貼文，直言「太佩服全聯，實在太吃驚」，也會注意下次東西太多，要分批下訂單給外送員。

▲ Foodpanda接單後46分鐘就送達商品。

貼文引起網友討論，紛紛在底下留言「服務業辛苦了」「之前曾經半夜12點想下單過，但是有預感會不會半夜被送來，頓時果斷放棄，沒想到這種事真的發生了」「原來有24H的，還凌晨送達」「小時達有配合某些24小時營業的分店」「太強了，我也拿過半夜2點蛋糕，只能說外送人員真的辛苦了」「之前居隔真的很感謝全聯的外送拯救五臟廟！」

不過也有網友的經驗不是太好「自從請熊貓送全聯，來了五包雞胸有三包都是當天過期，就對全聯印象很差」「我倒是曾經等3個小時，等到門市要關門了我打去問，店員還不知道沒人送要怎麼處理，超糟糕經驗」，有網友建議「可以備註一下」「可以跟客服反應，之前收過當天到期的牛奶」



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