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混血網紅錫蘭隔離首日「學會1秒變台灣人」：真的是歸剛欸

記者林彥臣／綜合報導

比利時與中國混血兒網紅「錫蘭」日前預告將會來台灣45天，在28日發布了抵台入境隔離的影片，沒想到還不到24小時他就學會了「如何1秒變身台灣人」，包括「歸剛欸」、「降肉」等等最新的網路用語。

▲▼混血網紅錫蘭隔離首日「學會1秒變台灣人」。（圖／YouTube／錫蘭Ceylan）

▲混血網紅錫蘭隔離首日「學會1秒變台灣人」。（圖／YouTube／錫蘭Ceylan，下同）

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錫蘭的拍攝的「去台灣vlog」，在入境隔離時也拍了一小段隔離酒店開箱，一開門就見到了滿滿的台灣特色零食，然後很快地就發現到了酒店安排的小驚喜。

▲▼混血網紅錫蘭隔離首日「學會1秒變台灣人」。（圖／YouTube／錫蘭Ceylan）

錫蘭在桌子上發現了一疊歡迎卡片，竟然是「1秒變身台灣人」教學，第一張是「蝦款」也就是「什麼樣子」的意思，第二張是「歸剛欸」也就是「整天都在搞事」的意思，最後一張則是阿翰九天玄女的「降肉」。

錫蘭看了這一疊歡迎卡片當場大笑，「這個是他X的，不到24小時的事情欸」。

▲▼混血網紅錫蘭隔離首日「學會1秒變台灣人」。（圖／YouTube／錫蘭Ceylan）

▲錫蘭表示，入境台灣第一天的感覺相當親切。（圖／YouTube／錫蘭Ceylan）

錫蘭對於入境第一天的感想表示，「感覺就是一種Culture shock」從上飛機前到現在遇到的所有台灣人，人都特別特別好也十分親切，來到台灣就有一種舒服的感覺，從酒店房間看出去高架橋等景象，和他在上海的家很像，一切都有很親切的感覺。

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