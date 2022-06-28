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【廣編】ClearPlex百年工藝　推出全新超跑車漆防護膜

克麗超跑車漆防護膜（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／克麗提供

源自美國，從賽道起家的ClearPlex，母公司百年來秉持著超跑工匠以人為本的精神，打造各式頂級膜料，不僅在航太工業中占有一席之地，所研發生產的車用膜料更提供車輛使用者完整的駕駛安全性及行車舒適度。

台灣克麗從2015年推出保護力頂尖的克麗前檔防護膜開始，已經幫助超過三千位車主度過了異物直擊造成前檔碎裂的危機。為了進一步提升行車舒適度，更引進一系列效能超越市售規格的頂級克麗隔熱紙，同時以「頂級尊榮 體驗非凡」為號召，打出使用克麗系列產品，享有超跑同級的尊榮體驗。

近年來各大車廠紛紛強調人車一體，車主對愛車的照顧和保護也從以往的洗車打蠟進化到車身鍍膜，近期崛起的車體包膜更是達人們趨之若鶩的車體維護方式，而市面上車體包膜的材料廠牌眾多，防護效果也都依各廠牌自行標榜說明，消費者較難分辨材料好壞。

ClearPlex由累積百年工藝的專業團隊，經歷了多年研究，於2022年推出全新「克麗超跑車漆防護膜」，為了克服各種嚴峻的行車條件而開發，通過了乾燥炎熱的荒漠地區，冰凍極寒的冰原大陸，高溫潮濕的雨林地形，甚至是鹽風侵蝕的海灣型態等，各種嚴酷環境的測試，就是為了提供消費者最值得信賴的選擇。

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關鍵字：

ClearPlex克麗前檔防護膜克麗超跑車漆防護膜車體包膜

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