Novavax標準品完成測試！月底到貨50幾萬劑「有望提前7天開打」

▲Novavax。（圖／路透）



記者嚴云岑／台北報導

指揮中心發言人莊人祥今日說明，Novavax疫苗確定6月底會到貨，首批約50萬劑，原本預估需要2周封緘檢驗，最快7/14有望開打，但食藥署長吳秀梅受訪時表示，Novavax先前就將檢驗標準品寄來台灣，食藥署已完成測試，屆時收到疫苗後，僅需7天就可完成檢驗並放行，意即最快7/7就有望開打。

美國次單位蛋白疫苗Novavax上月向台灣申請EUA，食藥署17日召開專家會議並核准Novavax疫苗專案輸入，適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升(含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白)，兩劑施打間隔3週。

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ACIP會議昨天召開，會議決議建議Novavax COVID-19疫苗使用於18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，並可與其他廠牌交替使用。

莊人祥下午在記者會中表示，由於Novavax屬於新的疫苗，FDA需要兩週檢驗封緘，預估7月14號以後給民眾接種，接種對象只要所有人滿18歲就可選擇。不過，得益於Novavax提前寄來標準品供食藥署測試，也大幅縮短到貨後的封緘檢驗時間，屆時民眾不用等14天，只要等7天就有望接種。