遭周玉蔻爆料「確定選北市」！陳時中突現身親回「這句話」

記者嚴云岑／台北報導

資深媒體人周玉蔻27日在臉書以「最新獨家」表示，衛福部長陳時中要代表民進黨參選台北市長。陳時中今（28）日雖未出席指揮中心記者會，卻在會後現身疾管署記者室，說明白帶魚與竹莢魚驗出新冠病毒後續查驗結果，另針對被爆料參選台北市長一事做回應，直言「我完全沒跟她談過這些事」，現在就希望把2個角色做好。

距離九合一選舉剩下不到半年，民進黨台北市長提名人選傳出近日敲定，鎖定的就是檯面上呼聲最高的衛福部長陳時中。而資深媒體人周玉蔻27日更在臉書發文表示，根據自己的最新獨家，「阿中確定要代表民進黨參選台北市長囉！」不過，民進黨發言人周江杰表示，相關縣市長的提名作業仍在進行中，只要時機成熟，都會推出最適合的人選。

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陳時中在說明白帶魚與竹莢魚驗出新冠病毒後續查驗結果後，被問及周玉蔻爆料一事。他聽聞後秒回，「沒有啦，這另外再說」，更提到「我完全沒跟她談過這些事情」。

陳時中也強調，現在各種猜測、留言都有，但每一個人、每一段時間都有相關職務需執行，自己現在就想把指揮官與衛福部長這兩個角色做好，先前確診閉關期間也持續想方法幫助漁民，希望能證明食品安全。

中國海關總署6月兩度在台灣輸出白帶魚與竹莢魚外包裝驗出新冠病毒陽性，暫停受理台灣企業申報一週。食藥署先前數度反擊並強調，綜觀國際組織，都沒有透過食品感染新冠肺炎案例，目前僅中國大陸屢次驗出，「可說是特例」。台灣自新冠肺炎爆發以來共採樣1242件樣品，結果也都是陰性。目前只能請衛生局對業者加強輔導，落實環境與人員清消。