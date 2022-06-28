軟爛男討1萬元繳卡費「下秒梭哈買模型」　全網狂勸她快逃

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在網路論壇PO文，聲稱男友個性軟爛，連家人都不太管，男友向媽媽拿了1萬元說要繳卡費，結果全部拿去買模型，讓她超級傻眼，也很猶豫到底要不要告知對方的父母。文章公開之後引發熱議，大多數人都希望原PO不要介入，讓男友自己承認，以及這樣的人可能不適合長久交往，勸她趕緊分手。

▲原PO抱怨男友把要繳卡費的錢拿去買模型。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO在「Dcard」匿名PO文求助，內容提到，男友個性軟爛，家人平時都不太管，日前男友跟他媽媽拿了1萬元說要繳卡費，結果全部拿去買模型，卡費一塊錢都沒有繳，直到她發現異狀追問才知道這件事，但也很猶豫到底要不要告知男友的父母，擔心會被認為管太多，或是導致家人對男友更失望。

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文章公開之後，許多網友紛紛留言勸原PO分手，「妳確定要繼續跟他交往嗎？未來感覺有可能是妳養他耶」、「這種男的妳也要？金錢觀感覺很堪憂」、「妳現在要擔心的是，萬一男友跟他家人說都是妳在花他的錢，他才需要那麼多錢繳費，看妳怎麼辦，到時連哭都不知道可以找誰」。

至於該不該告知男友的父母，網友們則分成兩派意見，一派認為要講，「不然信用卡費積欠，信用不良會很糟糕，無限循環利息看他怎麼還」；另一派人則認為不要講，「不要多管閒事」、「不講，別人的家務事不要管」、「會要求他和家人承認，但我不會跟他爸媽說，自己的小孩自己教」。最後原PO決定讓男友自己向家人坦承此事，自己也沒有打算和對方長久交往，請大家不用太擔心。