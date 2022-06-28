「最新疫苗接種政策」一次看！確診後3個月可打、增第4劑開放對象

▲指揮中心公布最新兒童疫苗接種政策。（圖／記者李毓康攝）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨公布ACIP專家會議疫苗接種決議，包括6個月～5歲幼兒可接種莫德納疫苗，「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員」可接種第四劑。《東森新媒體ETtoday》也整理不同族群最新接種政策，快看看自己或身邊家人是否在開放對象內。

1.莫德納開放6個月～5歲幼兒接種

可接種莫德納疫苗，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔要4~8週以上。5

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2.5~11歲兒童有條件接種基礎加強劑

免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可接種基礎加強劑，要和第二劑間隔28天，接種廠牌仍以前一劑同廠牌為主。

3.新增第四劑開放對象

機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員可接種，和第三劑要間隔5個月以上。

4.Novavax疫苗接種對象

18歲以上民眾可接種基礎劑、基礎加強劑以及第1劑第2次追加劑，且可和其他廠牌交替接種。

5.確診者接種建議

可自發病日或確診日起3個月且無急性症狀後接種。確診者若已無急性症狀和符合解隔條件，因應工作需求和工作性質等原因導致感染風險可能增加、免疫力/免疫功能低下導致感染可能增加、因應入境其他國家時疫苗接種紀錄查核需要者可經醫師評估接種。

▲兒童疫苗接種新制。

▲第四劑開放對象。

▲確診者接種建議。