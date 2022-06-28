「中山伴遊狗」陪18位心碎女散心　插畫家李翰新作曝隱藏秘境美食

▲台灣插畫家李翰新作《中山伴遊郎》將自己的愛犬「捲捲」化為書中全新角色，陪伴18位各自有心事的女孩漫步。（圖／鯨嶼文化提供）



記者林育綾／台北報導

台灣插畫家李翰曾因創作「舉牌小人」與「快樂胯下」爆紅，此次新作《中山伴遊郎》將自己的愛犬「捲捲」化為書中全新角色，陪伴18位各自有心事的女孩漫步，穿梭中山捷運站、赤峰街、大同區周邊、線形公園等24個景點，其中還有隱藏版美食、街角秘景等，一篇篇奇幻又真實的城市故事，既暖心又能讓讀者按圖索驥。

《中山伴遊郎》系列的插畫，跟李翰過往在數位、實體的創意玩轉有所不同，回歸質樸的觀察，以水彩、色鉛筆來描繪中山區的女子，更以幽默詼諧的口吻，將「捲捲」塑造成一隻很有個性、自我想法、同時又體貼的狗，每篇故事都令人笑淚參雜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李翰跟愛犬捲捲，在真實生活中，捲捲也是每天一起散步的狗。（圖／鯨嶼文化提供）

捲捲陪伴故事中18位女孩「慢慢走」，李翰表示「就像下課10分鐘一樣重要，少了下課時的放鬆，上課真的能學到東西嗎？」畢竟「令人沮喪的時候，有時能做的也只有慢慢走」。

而在真實生活中，捲捲也是李翰每天一起散步的狗，在日夜熱鬧吵雜的中山街區，散步讓視角慢下來，更能觀察、傾聽都市生活的故事；因此，當捲捲在書中化身成一隻中山區的伴遊狗，讓女孩們可以帶出場，讓捲捲陪女孩漫遊街區。

▲「捲捲」化為伴遊，陪伴18位各自有心事的女孩漫步。（圖／鯨嶼文化提供）



書中的18位女孩，有渴望幸福卻總是遇到對愛情過敏的渣男、童年被霸凌的孤僻女學生、先生外遇的年輕少婦、不被家人理解的YouTuber⋯等，伴遊郎「捲捲」陪著她們穿梭中山捷運到、赤峰街、大同區周邊、線形公園的24個景點。其中還透露隱藏版美食、街角秘景、美食名店等，一篇篇奇幻又真實的城市故事，不只暖心也可以作為一本旅遊書按圖索驥，重回捲捲視角的現場。

《中山伴遊郎》將於7/6由鯨嶼文化發行，李翰也將與台灣女性觀察家李昭融於8/6下午3點在誠品R79舉辦新書對談，李昭融在《台女Tai-Niu》書中，用影像觀察了台北不同世代的女子，兩人一起跟讀者分享不同視角的中山街區。

▲插畫家李翰新作《中山伴遊郎》。（圖／鯨嶼文化提供）