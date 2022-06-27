▲中捷推優惠7/1起票價79折，捷粉最高回饋打7折至年底。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

疫情趨緩，鼓勵大眾搭乘捷運，台中捷運宣布，從7月1日至9月30日台中捷運票價79折，以及捷粉回饋專案期限延長至12月31日，民眾只要持悠遊卡、一卡通及icash 2.0等電子票證搭乘捷運即可享有乘車優惠。

台中捷運公司表示，今年4月起疫情再次升溫，民眾因實施分流居家辦公、學校停課、減少餐廳內用、避免跨縣市移動等防疫措施，減少外出活動，捷運運量再度受到衝擊。而隨著疫苗覆蓋率大幅提升及快篩試劑普及，民眾生活已漸恢復常態，運量也逐步回升，全線累積運量已突破800萬人次。

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▲中捷每四小時就會消毒車站熱點。（圖／記者游瓊華翻攝）



中捷也配合市府「紓困振興e79計畫」，推出「振興一起走」台中捷運全面79折乘車優惠方案，活動期間自7月1日起至9月30日止，民眾在期間內持悠遊卡、一卡通或icash 2.0搭乘台中捷運，即享票價79折優惠。

中捷公司表示，雖國內疫情高原期逐漸下降，中捷仍全面落實防疫措施，車站熱點區域消毒頻率為每4小時1次，「高鐵台中站」、「市政府站」增加至每3小時1次，每日收車後清潔與消毒電聯車內部，電聯車於終端站折轉時加強清消車廂內扶手欄杆及拉環。