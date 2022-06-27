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電價調漲　張善政：早說過民進黨能源政策會把台灣帶向災難

▲電價調漲！張善政批民進黨能源政策

▲張善政：民進黨能源政策會把台灣帶向災難。（圖／張善政競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政26日晚間，出席楊梅區永青協會舉辦的活動，針對媒體詢問，電價自27日起調漲，但還是有缺電危機，是否意味民進黨政府的能源政策發生了問題？張善政表示，二年前，他跟韓國瑜搭配選總統、副總統時，就已經講過千百遍，「民進黨的能源政策會把台灣帶向災難，現在這個事情正在一步一步的發生！」

▲電價調漲！張善政批民進黨能源政策

另，媒體問道，蘇揆說，電價漲是疫情跟烏俄戰爭導致？張善政語重心長表示，「蘇貞昌講的話，我從來都不去聽」。張善政是在今日晚間，抵達楊梅區永青協會舉辦的「有愛最美弱勢關懷暨老人婦女福利宣導」活動，受到楊梅鄉親熱情的歡呼。

在永青協會理事長葉福州的邀請下，張善政牽著鐵馬、穿著復古背心、頭戴瓜皮帽、脖圍毛巾，扮成賣燒肉粽的小販，進場時也象徵性的叫賣燒肉粽，並親切的發送粽子給參與的民眾，還不忘邊唱「燒肉粽」，場面十分熱鬧、有趣，楊梅鄉親除了看到張善政親和的一面，也拉近與民眾的距離。

▲電價調漲！張善政批民進黨能源政策

張善政一上台即幽默表示，俗話說「有愛最美」，所以台上穿婚紗的女士都格外的美，因為每個人的內心都充滿著愛。張說，卸任行政院長一職之後，轉任台哥大基金會董事長，帶領基金會的同仁關懷弱勢、老人及婦女，曾到桃園安養院捐贈棉被，到台東幫弱勢的原住民修繕屋頂，到偏鄉小學開電腦課，也曾在年曆年前到偏鄉陪獨居老人吃年夜飯，未來當選市長會妥善運用市政府的資源發揮愛心，讓婦女、老人、弱勢都能受到比現在更好、更妥善的照顧。

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