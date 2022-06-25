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好市多採購經理「被離職」！她怒控霸凌…法院曝超狂離職金打臉了

▲▼ COSTCO,好市多 。（圖／記者張一中攝）

▲一名女子遭好市多解雇，卻在領完353多萬元的離職金後，向好市多提起僱傭關係存在之訴。（示意圖／記者張一中攝）

記者閔文昱／綜合報導

好市多一名月薪12萬元的馬姓採購經理，在2019年7月遭到公司終止僱傭關係，並要求在寫有「自願離職」的離職申請書上簽名，當天就離開公司，讓她氣得提出僱傭關係存在之訴。但好市多指出，馬女當時有領取353多萬元的離職金，結果在2年後卻提訴訟，等同毀約，要求返還離職金。對此，高雄地院認為，馬女確實有簽下契約書，屬合意終止勞動契約，而好市多反向求償也有違民法規範，因此駁回雙方請求。

根據判決書，馬女過去曾在好市多工作長達14年的時間，一路晉升為高雄某賣場採購經理，月薪高達12萬元，不料在2019年7月2日，卻被好市多要求終止僱傭關係，當天公司就要求她簽署合意終止契約書，並將門禁卡、員工識別卡取消，讓她迫於無奈才簽署離職申請書及合意終止契約書，並離開公司。

馬女指控，她並非是自願離職，因此就在契約的「自願離職」字樣後方寫上，「GMM.setedupforthisupsinceDec.27.2017.thatIam.霸凌，身心俱疲，但仍被逼迫簽屬『自願離職』不准申請內轉部門，事出有因，完全無勞方辯解機會，而擅自逼迫離職，若可能，希望有機會辯解，真相始末！」表示抗議，但未獲好市多回應。

馬女認為，她與公司的僱傭契約關係未經合法終止，因此提出確認僱傭關係存在之訴，要求好市多自2019年7月2日起，按月於每月30日給付她12萬6384元的薪資，並確認2者間僱傭關係存在。

▲高雄地院,高雄地方法院,高雄地檢署。（圖／翻攝Google maps）

▲高雄地院。（圖／翻攝Google maps）

對此，好市多強調，2者是屬合意終止勞動契約，否認曾有單方解僱馬女的行為，是因馬女在離職前的數年間，工作表現就多未符期許，雖進行數次績效輔導改善與合意調動工作措施，但工作表現仍未見起色，才向她提出以給付優惠離職金等方式合意終止勞動契約，也當面進行溝通協商，最終馬女同意雙方合意終止勞動契約，並於當日簽訂離職申請表與合意終止契約書。

好市多表示，雙方在2019年7月2日合意終止契約後，馬女不但配合簽署離職申請表等離職手續，還依法受領離職金353萬8752元，結果竟在2年後提起確認僱傭關係存在訴訟，而當初的契約內容就寫明，簽約後就「放棄對關於終止契約所生之一切訴訟或請求」，因此要求馬女返還353萬8752離職金。

法官判決，馬女確實有在代表人資及律師的見證人面前在離職契約書上簽名，事後還曾向國稅局就退職所得的353萬元事宜進行爭執，2年來也未就此事提出異議，認定2者僱傭關係已於2019年7月2日合意終止，駁回她的請求

至於好市多要求馬女返歸還離職金部分，法官認為，雙方所訂契約須受民法拘束，而契約中好市多限制馬女依法提起訴訟的權利，有違公平原則，應屬無效，因此馬女無「違約賠償」的爭議，不需返還353萬離職金。全案仍可上訴。

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