為台灣石斑站台　陳吉仲感謝東森力挺漁民！產地直送到家更安心

▲中華民國全國漁會今（25日）於台北希望廣場舉辦「寶島鱻魚 鮮美一下」活動記者會，農委會主委陳吉仲（右四）致詞感謝東森集團總裁王令麟大力支持，東森購物網總經理彭鴻珷（左三）也表示將以行動力挺台灣漁民。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者張惠媛／台北報導

中華民國全國漁會今（25日）於台北希望廣場舉辦「寶島鱻魚 鮮美一下」活動記者會力挺台灣石斑，全台多地農漁會總幹事與在地青農皆出席讚聲，東森購物網ETmall、萊爾富等長期支持台灣農漁民的企業也到場共襄盛舉，行政院農業委員會主任委員陳吉仲特別上台感謝全台農漁會支持，並一再感謝東森購物網和萊爾富及眾多台灣企業對農漁民的大力相挺，農委會於6月15日起，啟動內銷、外銷、加工等三項措施，讓國內外都能品嚐到安全無虞、品質佳的鮮美石斑，東森購物彭鴻珷總經理也在記者會上預告，6月30日（四）高雄市場陳其邁將蒞臨東森農場，在直播上推廣高雄永安龍虎斑，呼籲國人支持在地農漁產品。

▲農委會主委陳吉仲（左）、中華民國全國漁會總幹事林啟滄（右）出示SGS檢驗證明，強調全國漁會的產品都有安心保證。



中華民國全國漁會林啟滄總幹事表示，每當被詢問到「台灣哪一種魚最好吃？」的時候，他總會回答：「當季的魚就是最好的魚！」因此現在最好的魚，就是台灣的石斑魚，林啟滄強調，台灣農產品的安全把關相當嚴格，溯源管理、產銷履歷等，加上ISO22000認證、SGS檢驗合格，以及冷鏈系統全程低溫冷凍配送等技術，從產地到餐桌，讓消費者更安心，林啟滄指出，全國漁會的石斑魚48種檢驗全部零檢出，另也投保2000萬的產品責任險，選擇漁會出品的魚貨，就是安心保證。

▲東森購物網總經理彭鴻珷指出，疫情以來不斷提倡「吃得健康、吃得對時」的概念，且透過產地直送、去中間化，讓消費者購買到物超所值的優質農產品。

東森集團總裁王令麟一直以來都以行動力挺台灣農漁民，東森購物網總經理彭鴻珷指出，企業經營的同時也不能忘記社會責任，根據東森購物網的消費者消費習慣，彭鴻珷說，疫情以來東森購物網也不斷提倡「吃得健康、吃得對時」的概念，不斷力推台灣當季的農漁產品，「石斑魚富含Omega-3及膠原蛋白，新鮮度高、低脂的特性也不怕吃了會胖，且東森購物網將健康料理的方式以節目呈現，可以帶給消費者最誠實的感受。」除此之外，東森購物網還能做到產地直送、去中間化，讓消費者購買到物超所值的優質農產品。

▲行政院農委會主委陳吉仲對各地農漁會和台灣企業表達感謝。



行政院農委會主委陳吉仲致詞時提到，全國漁會和各地農漁會都是行銷台灣農產品的推手，但除了有優質的產品之外，通路更是不可或缺，陳吉仲首先感謝台灣本土便利商店萊爾富長年對台灣農漁產品的支持，他提到，每每遇到問題，都有許多企業主動地聯繫認購，讓他感觸良多，陳吉仲也一再對於東森集團總裁王令麟的支持，和東森購物網總經理彭鴻珷的大力推廣表達感謝：「王總裁一直以來念念不忘照顧農漁民，而且每次東森購物台只要一賣完價格就會起漲。」陳吉仲指出，石斑魚全世界一年產值約有20多萬公噸，台灣佔了10％，他也有把握，台灣的石斑魚是全世界品質最好的石斑魚，農委會亦有信心以嚴格的安全管控和智慧化生產，將石斑魚行銷至國內外市場。

▲由金牌主廚邱兆毅（左）教學，帶著農委會主委陳吉仲和全國漁會總幹事林啟滄，一同製作出十五分鐘就能完成的中西式石斑料理。



▲舒肥樹子石斑。



▲哈密瓜石斑沙拉盅。



夏日炎炎，台灣濕熱的氣候加上戴著口罩悶整天容易沒有胃口，現場由金牌主廚邱兆毅教學，帶著農委會主委陳吉仲和全國漁會總幹事林啟滄，一同製作兩道不流汗、不開伙的中西式石斑料理「哈密瓜石斑沙拉盅」和「舒肥樹子石斑」，只要十五分鐘就能完成美味營養低熱量的夏季石斑料理，讓現場驚呼連連。

▲東森農場「龍虎石斑禮盒組」特價$990，敬請鎖定6/30（四）LIVE直播。



夏季最「對時」的食材就是台灣優質石斑魚，想購買時下最夯的石斑魚，每週末於台北市林森北路及北平東路口的「台北希望廣場」皆有販售，另敬請鎖定《東森農場》，6月30日（四）上午11:10高雄市長陳其邁將在節目上直播販售高雄永安的優質龍虎石斑，東森集團以行動支持台灣農漁民，盼各界一起挺身，為台灣農產品創造更高效益。