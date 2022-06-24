他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

▲王賢明16歲就創業賣茶，後自建茶廠、物流到銷售一條龍供應鏈，被稱為「茶飲南霸天」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年初茶の魔手宣布凍漲，在漲聲響起的手搖飲界成了異軍，因董事長王賢明是業界唯一建立茶廠、物流到銷售垂直整合的供應商，在台南的分店密集度甚至堪比便利商店。

受家裡賣海鮮影響，他很早就懂追根溯源，兒時母親罹癌，奠下他賺錢的決心，16歲創業開茶坊。從日賣7杯，到現今506家店，他不做花俏包裝，30年前在業界首推青茶，研發山楂烏龍等獨家茶飲，大杯飲品平均不超過50元的平價策略，讓他成為「茶飲南霸天」。

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佛系開放加盟的他不在乎版圖是否贏人，「我們不跟人比價求暴利，能活下來才是王道。」他想戰勝的，一直是自己。

位於南投獅子山山頭、占地200甲的「意精研」茶園隨處可見蜜蜂飛舞，八哥鳥停佇，剛採收的茶菁正在進行日光浴去除水分，每週來巡視的董事長王賢明自豪地介紹：「這邊種的是四季春和金萱，生態很棒喔！我們來這推廣13年，堅持每批茶全部經過農藥檢驗，光檢驗費一年就600多萬元。」

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