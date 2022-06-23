婚宴成照妖鏡現場！同學瘋狂要求讓準新娘氣炸：七早八早攻山曉

▲舉辦婚禮要注意的細節不少。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

在疫情期間舉辦婚禮實屬不易，若受邀者還要求一堆，難免會讓新人感到無奈，一名女子就表示，在安排座位上要考慮不同朋友間會不會尷尬，同事們和其他朋友都同意併桌，卻有一位大學同學要求超多，還希望能用她婚禮來辦同學會，最後發現這人根本不會到場。

「辦婚宴=照妖鏡，是真的！」原PO在DCARD發文表示，她大學畢業後只和3、4名同學持續聯絡，而同事的人數超過10人，因此需要併桌，同事那邊都爽快答應，她也特別挑選個性比較活潑的同事去和同學坐同桌，場面能比較熱絡不尷尬。

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原PO提到，她要辦婚宴時有做表單給親友填寫，但直到接近婚宴日才發現，其中一位同學「小E」沒有填，她才私訊詢問，當時小E回覆說「可能沒辦法！剛好有事」，但一得知其他同學要和原PO同事併桌，就接著說「為什麼大學朋友約這麼少」、「還是我們可以用你婚禮來辦大學同學會」、「反正我們大學朋友很久沒有見了」。

▲原PO發文。（圖／翻攝自DCARD）



原PO回應，她認為邀請沒有聯絡的同學來婚宴有點怪，而且2週後就要舉辦了，時間有些緊迫，沒想到小E還接著說「你這樣的話我怕我們會尷尬耶」、「如果其他大學朋友問，我要怎麼回」、「我們大學湊一湊10個人就不用跟別人併桌了」，直到原PO說位置不夠，對方才作罷。

不過原PO突然想到，小E明明前面說不出席，怎會又要求一堆，她才回頭再去詢問確認，免得少安排一人，結果小E回覆說「如果是同學會的話我就去，不是的話那就算了」，讓原PO氣得直接已讀，氣得說「七早八早攻山曉啊」，她過去也沒想過小E會有這般反應，「辦婚禮就是照妖鏡，很多奇葩朋友都會現形啊」。